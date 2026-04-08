La Policía Local de Adra abandera el orgullo del Poniente en el Nacional 'Alcazaba' de Granada

La ciudad de Granada se convierte estos días en el epicentro de la seguridad y el deporte con la celebración de la trigésimo segunda edición ... del Campeonato Nacional de Policías Locales 'Alcazaba', una cita ineludible que reúne a las fuerzas del orden de los puntos más diversos de la geografía española. Entre las delegaciones participantes destaca con luz propia la Policía Local de Adra, que ha desembarcado en la ciudad de la Alhambra con una expedición cargada de compromiso y un espíritu de superación que trasciende lo puramente competitivo. Este evento, que se prolongará hasta el próximo 11 de abril, no es solo un escaparate para medir la destreza física de los agentes, sino un foro de convivencia fundamental para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de lazos entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

El pistoletazo de salida para el equipo abderitano tuvo lugar este pasado martes en un acto oficial de presentación que subrayó el calado institucional de la iniciativa. La cita contó con el respaldo directo del alcalde de Adra, Manuel Cortés, quien estuvo acompañado por el concejal de Seguridad y Movilidad, José Crespo, y la inspectora jefa de la Policía Local, María Trinidad Pérez. Junto a ellos, el subinspector Ángel Parrilla y los quince agentes que integran el equipo nacional mostraron la equipación y los objetivos de una delegación que ya es historia en el campeonato. No en vano, Adra se presenta en esta edición con la particularidad de ser el municipio de menor población de todos los que concurren a la cita, un dato que pone de manifiesto el extraordinario mérito de estos funcionarios, quienes compiten en igualdad de condiciones frente a grandes capitales de provincia y ciudades con plantillas mucho más extensas.

La agenda deportiva para los efectivos abderitanos es tan exigente como variada, abarcando disciplinas que ponen a prueba tanto habilidades operativas como capacidades atléticas de alto nivel. Los agentes locales participan en pruebas de tiro policial, una disciplina donde la precisión y el control son clave, así como en competiciones de pádel, cross y mountain bike, que exigen una resistencia física notable. El plato fuerte del calendario colectivo lo constituye el fútbol 11, una modalidad que siempre genera gran expectación y donde el equipo de Adra espera demostrar la cohesión y el trabajo en grupo que aplican a diario en las calles de su municipio. Esta combinación de pruebas individuales y colectivas busca no solo el éxito en el medallero, sino fomentar valores intrínsecos a su profesión como la disciplina, la superación personal y la confianza mutua entre compañeros.

Más allá de los resultados que se obtengan hasta el cierre del torneo el próximo viernes, la presencia de la Policía Local de Adra en el Campeonato Nacional 'Alcazaba' supone un hito en la proyección exterior de la ciudad y un reconocimiento a la preparación de su plantilla. El esfuerzo realizado por los agentes para compaginar su labor de servicio público con los entrenamientos específicos necesarios para esta competición ha sido elogiado por las autoridades municipales, quienes ven en este equipo un ejemplo de dedicación y orgullo por el uniforme. De este modo, Adra vuelve a demostrar que, independientemente del tamaño demográfico, la profesionalidad y el pundonor de sus agentes locales se sitúan en la vanguardia nacional, llevando el nombre del municipio a lo más alto del deporte policial español.