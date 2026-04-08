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La Policía Local de Adra abandera el orgullo del Poniente en el Nacional 'Alcazaba' de Granada

Una expedición de quince agentes representa al municipio abderitano en una de las citas deportivas para cuerpos de seguridad más prestigiosas de España, destacando como la localidad de menor población en competición

Marcos Tárraga

Adra

Miércoles, 8 de abril 2026, 13:47

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La ciudad de Granada se convierte estos días en el epicentro de la seguridad y el deporte con la celebración de la trigésimo segunda edición ... del Campeonato Nacional de Policías Locales 'Alcazaba', una cita ineludible que reúne a las fuerzas del orden de los puntos más diversos de la geografía española. Entre las delegaciones participantes destaca con luz propia la Policía Local de Adra, que ha desembarcado en la ciudad de la Alhambra con una expedición cargada de compromiso y un espíritu de superación que trasciende lo puramente competitivo. Este evento, que se prolongará hasta el próximo 11 de abril, no es solo un escaparate para medir la destreza física de los agentes, sino un foro de convivencia fundamental para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de lazos entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

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