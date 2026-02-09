La Policía Local de Adra realiza una nueva campaña plan de vigilancia de camiones y autobuses

La Policía Local de Adra, en cumplimiento de la programación de las Campañas y Operaciones de Vigilancia y Control para el año 2026 de la ... Dirección General de Tráfico, llevará a cabo, entre los días 9 y 15 de febrero, una nueva Campaña Especial de vigilancia y control de camiones y autobuses.

Durante esta semana se intensificarán las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte de mercancías y pasajeros, comprobando la documentación y las condiciones técnicas del propio vehículo en relación a sus condiciones técnicas y elementos de seguridad.

Asimismo, se prestará especial atención al conductor profesional, habilitación, permisos, así como sus tiempos estipulados de conducción y descanso. Además, será objeto de atención las causas concurrentes generales de la siniestralidad en la carretera, como son los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y drogas al volante.

La conducción de estos vehículos no es igual que la de un turismo; el comportamiento dinámico es diferente, sobre todo si va cargado. En particular, la sujeción de la carga es vital, cualquier desplazamiento de la misma incide sobre la estabilidad del vehículo por desplazamiento del centro de gravedad. Entre este tipo de vehículos, es más alta la incidencia de salidas de la vía y vuelcos que puede explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga.

Pese a que el 70% del parque de vehículos en nuestro país son turismos, el transporte de mercancías (camiones y furgonetas) tiene un peso importante en lo que a seguridad vial se refiere, ya que representa el segundo tipo de vehículos más numeroso que circula por nuestras carreteras (14% del total del parque) y el transporte de personas (autobuses) representa alrededor del 0,2% del total del parque automovilístico.

Los camiones de hasta 3.500 kg de masa máxima autorizada implicados en siniestros de tráfico con víctimas, fueran fallecidos y/o heridos, han descendido pasando de 1.635 siniestros durante el año 2023 a un total de 1.614 siniestros durante el año 2024, y su incidencia continúa siendo superior en vías urbanas (54%) que en vías interurbanas (46%).

Los camiones de más de 3.500 kg de masa máxima autorizada que se vieron implicados en siniestros de tráfico creció en el año 2024 frente a 2023, pasando de 3.584 siniestros en 2023, a 3.653 siniestros en 2024, sucediendo mayoritariamente en vías interurbanas (74%), frente a los sucedidos en vías urbanas (26%).

El número siniestros con autobuses implicados se incrementó en 2024 pasando de 2.662 siniestros en 2023 a 2.855 siniestros en 2024, sucediendo mayoritariamente en vías urbanas (89%), frente a los sucedidos en vías interurbanas (11%).

Estos datos, unidos a un mayor índice de letalidad en el caso de accidentes con vehículos de mercancías de más de 3500 kg, es lo que lleva al Ayuntamiento de Adra a adherirse a esta campaña de la DGT.