Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En 2025 se realizaron 1169 pruebas de alcoholemia en el municipio. IDEAL

La Policía Local de Adra refuerza la seguridad vial con 110 controles en 2025

José Crespo esplica que «el objetivo principal de estos controles es concienciar a los conductores y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía»

J. C.

Viernes, 6 de febrero 2026, 23:46

Comenta

La Policía Local de Adra ha intensificado durante el año 2025 las actuaciones preventivas en materia de seguridad vial con el objetivo de mejorar la ... seguridad en las carreteras del municipio y reducir los riesgos derivados del consumo de alcohol y drogas al volante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carolina, la fallecida en el río de Sayalonga: «Una amante del yoga, de los animales y del Málaga CF»
  2. 2 Palas y voluntad para devolver la normalidad a Beas de Granada
  3. 3 Granada eleva a 400 los desalojados por la borrasca tras nuevas incidencias en Zagra y Montefrío
  4. 4 Granada vigila seis ríos de la provincia en peligro por el aumento de los caudales
  5. 5 Cortada por un enorme deslizamiento la carretera de Íllora a Montefrío
  6. 6 Los pantanos desembalsan agua suficiente para abastecer a Granada durante dos años
  7. 7 Se frustra el fichaje de Uzuni, ex del Granada CF, por el Trabzonspor
  8. 8 El Genil, nuevo atractivo turístico en Granada
  9. 9 Aviso urgente de Huétor Tájar: piden a los vecinos que se queden en casa
  10. 10 Una fuerte nevada obliga a cortar el Puerto de la Ragua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Local de Adra refuerza la seguridad vial con 110 controles en 2025

La Policía Local de Adra refuerza la seguridad vial con 110 controles en 2025