La Policía Local de Adra refuerza la seguridad vial con 110 controles en 2025

La Policía Local de Adra ha intensificado durante el año 2025 las actuaciones preventivas en materia de seguridad vial con el objetivo de mejorar la ... seguridad en las carreteras del municipio y reducir los riesgos derivados del consumo de alcohol y drogas al volante.

Estos datos se han puesto de manifiesto en la reunión mantenida por el concejal de Seguridad y Movilidad, José Crespo, con la Inspectora Jefa de la Policía Local, María Trinidad Pérez, y el Subinspector, Ángel Parrilla, en la que se ha realizado un análisis detallado de las estadísticas de tráfico correspondientes al pasado año.

A lo largo de 2025 se llevaron a cabo un total de 110 controles preventivos de tráfico, además de 13 campañas específicas, realizándose 1169 pruebas de alcoholemia y 476 pruebas de detección de drogas.

Como resultado de estas actuaciones, se instruyeron 44 diligencias penales relacionadas con la seguridad vial y se tramitaron 2946 infracciones administrativas, destacando las vinculadas a alcoholemia y a la presencia de estupefacientes en el organismo.

El concejal de Seguridad y Movilidad ha valorado positivamente estos datos y ha señalado que «la prevención y la presencia policial en la vía pública son claves para reducir la siniestralidad».

Crespo ha destacado que «el objetivo principal de estos controles es concienciar a los conductores y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía», a la par que ha agradecido «el trabajo constante y profesional» que desarrolla la Policía Local de Adra. Asimismo, el edil ha subrayado que «estas actuaciones persiguen evitar conductas de riesgo y fomentar una conducción responsable en el municipio».

En relación con los vehículos de movilidad personal, durante el pasado año se intensificaron los controles tras la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal, realizándose un total de 35 intervenciones que dieron lugar a siete denuncias administrativas, principalmente por no hacer uso del casco, conducción negligente y exceso de ocupantes.

Desde el Ayuntamiento de Adra y la Jefatura de la Policía Local se ha reafirmado el compromiso de seguir reforzando este tipo de controles y campañas de concienciación para continuar mejorando la seguridad vial y la convivencia en las calles del municipio.