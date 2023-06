«El político de pueblo es un político de calle»

María Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Ignacio Jinés (Adra, 1957) dice adiós a la política después de 20 años al frente del área de Obras Públicas y Servicios del Ayuntamiento de Adra. Comenzó su andadura en la oposición con el Partido Popular, hace casi tres décadas, y se inició como miembro del equipo de gobierno de la mano de Carmen Crespo como máxima representante institucional. Continuó con Enrique Hernando y ha puesto punto final con Manuel Cortés, alcalde de Adra. Siempre ligado a las siglas del PP, inicia una nueva etapa vital: la jubilación.

-¿Cómo han transcurrido los últimos días en el Ayuntamiento de Adra?

- He estado centrado en terminar de encauzar unas cuantas obras, como el entubamiento de la Rambla de las Cruces, el centro de mayores de Puente del Río o el Cementerio. En 2003 me propuse quitar escalones y todas las barreras que dificultaran el acceso a personas mayores o con movilidad reducida y ya se quedará terminado con la adaptación de los aseos. Han sido días también de muchas dudas porque ha sido mucho el tiempo dedicado al Ayuntamiento y a los vecinos. Poco a poco lo estoy asimilando.

-¿De qué proyectos municipales se siente especialmente orgulloso?

- En estos años, se han ejecutado muchas obras de arreglo de calles, de construcción de rotondas -que en Adra solo había una cuando llegué-, obras de instalación de saneamiento, pluviales y agua potable y de adoquinado. También hemos habilitado varias naves en barriadas, a petición de los vecinos, que han servido de punto de encuentro para la asociaciones y te lo han agradecido infinitamente. Esto quizá me llene más que una gran obra, pero si tengo que destacar alguna me inclino por la transformación de la entrada a Adra por la carretera de La Alquería y, por su complejidad, la recuperación de las piletas de salazón romanas bajo la ermita de San Sebastián. También se ha reformado el Mercado y el Centro Cultural recientemente. He cumplido el 90 por ciento de los objetivos que me marqué y estoy satisfecho por ello.

-¿Hay alguno que se le haya quedado en el tintero?

- Hay dos proyectos que están a medio terminar. Conseguimos realizar un sondeo en La Parra, el año pasado se terminaron los depósitos y falta llevar la tubería hasta las viviendas. Es una obra muy costosa que se ha hecho por fases. También el traslado de las instalaciones de la Policía Local a La Alcoholera, un proyecto con voluntad política que se tuvo que modificar y se hará con los próximos Planes Provinciales.

-¿Qué le empujó a dar un paso al frente e integrar una candidatura electoral en los años 90?

- Empecé en política con Enrique Arance. Nos pidieron ayuda a un grupo de amigos y a mí. Lo hicimos por colaborar, eran años malos. Empecé con ganas, ilusión y con el gusto de trabajar para tu pueblo. Y lo conservo aún. El político de pueblo está a otro nivel. Es un político de calle, que se debe al cien por cien a sus vecinos, a todos sin excepción y con independencia del partido que haya votado cada cual. Es un político al que paran por la calle cada dos pasos para pedirle explicaciones o contarle un problema. Conforme vas solucionándolos y te dan las gracias, te reconforta. Eso te motiva para seguir en esto, en mi caso, durante casi 30 años.

-¿Cuáles han sido los valores que ha intentado llevar a gala durante su etapa política?

- La sinceridad y la honestidad. Las mentiras, que en política hay muchas, no las soporto.

- ¿Cómo ha sido su trato con los concejales de la oposición?

- Han variado mucho a lo largo de estos años, pero en general ha sido muy respetuoso. Personalmente me he llevado bien con todos.

- ¿Qué ha dejado por el camino debido a su dedicación a la política?

- La familia es, sin duda, la que más sufre. La política te resta mucho tiempo que, inevitablemente, le quitas a tu casa. Yo tenía a mis hijos pequeños y ahora es cuando van a disfrutar de mí y yo de ellos.

-¿A qué dedicará el tiempo libre a partir de ahora?

- Quiero pasear por las mañanas con tranquilidad, dedicar unas horas a mi huerto y disfrutar de la familia y de los amigos. Sé que esta nueva etapa será muy distinta y que echaré de menos el Ayuntamiento.

-¿Seguirá ligado al partido de alguna manera?

- Indiscutiblemente. Seguiré ligado al Partido Popular, al que estoy muy agradecido por haber contado conmigo durante este tiempo.

-Después casi tres décadas de dedicación, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones que sopesan dedicarse a la política?

- La gente joven está cada día más preparada y formada, pero más allá de la formación hay que ser honestos por encima de todo. Les aconsejaría que no busquen en la política un puesto de trabajo. La política, si no te gusta, puede convertirse en un infierno.