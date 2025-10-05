El PP resalta la inversión de más de once millones de la Junta en el puerto de Adra Los populares indican que «el Gobierno de Juanma Moreno» construirá tres nuevas infraestructuras industriales al servicio del puerto

Marcos Tárraga Adra Domingo, 5 de octubre 2025

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Pablo Venzal, ha destacado en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la inversión en modernización del puerto de la ciudad de Adra con más de once millones de euros desde 2019.

Venzal ha señalado que «gracias al compromiso cumplido del Gobierno andaluz», Adra cuenta con un puerto que «genera actividad productiva alternativa a la agricultura con la pesca, turismo, deporte y ocio».

El parlamentario almeriense ha dejado clara «la importancia de esta infraestructura, en la que próximamente el Gobierno de Juanma Moreno seguirá invirtiendo con la construcción de tres naves industriales al servicio de la flota pesquera».

«Desde que Juanma Moreno llegó a la Junta el puerto de Adra ha experimentado un importante cambio gracias a la acción decidida del Partido Popular que ha conseguido que esta infraestructura sea motor de desarrollo local, no solo porque la pesca supone capturas de casi 2.000 tonelada al año, sino también por ser un activo importante en cuanto al turismo de la ciudad», ha afirmado.

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha puesto en valor la acción decidida de la Junta en este puerto estratégico, que es «un buen ejemplo de la colaboración institucional con el Ayuntamiento para convertir el puerto en todo un referente turístico, social y empresarial».

Rocío Díaz ha explicado que en total se han invertido 2,5 millones para la reurbanización de la zona de Poniente; 5,4 millones destinados a nuevas instalaciones náuticas y deportivas ampliando atraques para embarcaciones de recreo; 3,4 millones para un nuevo edificio de oficinas y la reurbanización de la zona náutico deportiva; y 500.000 euros para la implantación del muelle gourmet.

En total, ha concluido la consejera, «el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido desde 2019, 150 millones de euros en los puertos andaluces, que son «los verdaderos motores del progreso, polos de atracción de inversiones y generadores de empleo».