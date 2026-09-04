El pregón religioso en honor a los patronos precede los actos centrales de la Feria de Adra 2026

04/09/2026 a las 14:39h.

Adra ha celebrado el tradicional Pregón Religioso de la Feria y Fiestas en honor a la Santísima Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, ... una de las citas más solemnes y emotivas que preceden a los días grandes de la ciudad.

La Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción acogió este acto, que este año corrió a cargo de la Hermandad de la Santísima Virgen del Mar Coronada, Patrona de la ciudad de Almería, en la voz de su Hermano Mayor, Jorge Juan Fernández. Una elección especialmente significativa en el año en el que se conmemora el LXXV aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Mar de Almería, reforzando así los históricos lazos de amistad, fraternidad y fe que unen a ambas ciudades y a sus respectivas devociones marianas.

La jornada religiosa comenzó con la Santa Misa, oficiada por Fray Vicente Grau Monrós, prior de los Dominicos de Almería, y en la que predicó el reverendo Miguel José Esteban Jerez, párroco de la Preciosísima Sangre de Aguadulce. Tras la celebración eucarística tuvo lugar el pregón, cuya presentación estuvo a cargo de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien puso de relieve la vinculación entre Adra y la capital almeriense en torno a la devoción a la Virgen del Mar.

El acto contó asimismo con acompañamiento musical, sumándose a la solemnidad de una velada en la que también participó el Coro Infantil Pedro Mena de Adra. Al término del acto, la Hermandad de la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, en la figura de su Hermana Mayor, Milagros Parrilla, realizó entrega de obsequios de agradecimiento y cariño a la presentadora y pregonero.

Numerosos vecinos y fieles acompañaron a las hermandades en este encuentro, que contó además con una destacada representación institucional, entre la que se encontraban el alcalde de Adra, Manuel Cortés, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, diputados provinciales, delegados territoriales de la Junta de Andalucía y concejales de la Corporación Municipal de Adra, junto a otros representantes civiles, militares y religiosos.