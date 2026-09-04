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El pregón religioso en honor a los patronos precede los actos centrales de la Feria de Adra 2026

Celebrado en la Iglesia Parroquial a cargo de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería fue presentado por la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez

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El pregón religioso en honor a los patronos precede los actos centrales de la Feria de Adra 2026

Adra ha celebrado el tradicional Pregón Religioso de la Feria y Fiestas en honor a la Santísima Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, ... una de las citas más solemnes y emotivas que preceden a los días grandes de la ciudad.

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