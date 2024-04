Preocupación por la inseguridad vecinalen la calle Arquímedes

M. Torres Adra Viernes, 5 de abril 2024, 15:10 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Los vecinos de la calle Arquímedes de Adra están muy preocupados por los robos en viviendas ocurridos en los últimos meses en la zona. Así se lo trasmitieron al Grupo Municipal Socialista, que trasladó el asunto al último pleno, y también al propio equipo de gobierno en busca de medidas que mitiguen la sensación de inseguridad con la que conviven.

La portavoz socialista, Teresa Piqueras, señaló que existe un tramo de la calle sin asfaltar e «impide las labores de vigilancia ante los robos ocurridos». El alcalde, Manuel Cortés, reconoció estar al tanto de la situación, pero matizó que esta calle se encuentra en una «unidad de ejecución sin desarrollar»: «La calle no existe como tal». No obstante, ante la petición de los abderitanos que residen en esta zona, el Ayuntamiento de Adra procedió a limpiar el tramo, arreglar las arquetas y alumbrar con farolas «la parte que se puede alumbrar», según mencionó el primer edil. «Cuando se urbanice, se podrá acondicionar. Es una cuestión legal, no depende de nuestra voluntad», aclaró. «Sentimos lo ocurrido», apostilló para responder al ruego del Grupo Socialista.

