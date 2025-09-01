Presentada la Feria de Adra 2025: «Segura, inclusiva e intergeneracional» La gran novedad es que este año cuenta con una jornada más, el 5 de septiembre, con el pregón y el encendido de las luces en la plaza del Centro de Interpretación de la Pesca

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presentado esta mañana, junto a la concejala de Cultura, Elisa Fernández, y la Hermana Mayor de la Hermandad de los Patronos, Milagros Parrilla, la programación de la Feria y Fiestas de Adra 2025 en honor a la Virgen del Mar y a San Nicolás de Tolentino, que se celebrará del 5 al 10 de septiembre.

Como ha explicado el primer edil, «este año contamos con una gran novedad: un día más de feria. Comenzaremos el día 5 con el pregón y el encendido del alumbrado, que darán inicio a unas jornadas llenas de ilusión, de encuentro y de tradición». Además, como ha puntualizado Cortés «este año, el pregón se traslada a la plaza del Centro de Interpretación de la Pesca, junto al Real de la Feria, acercándose así al corazón de nuestra feria y permitiendo que el encendido de luces sea aún más espectacular».

«Una vez más, hemos diseñado una programación pensada para todos los públicos, con la idea de que nuestra feria sea segura, inclusiva e intergeneracional», ha detallado, «repetiremos algunas de las actividades que ya forman parte de la esencia de nuestras fiestas, como la carrera de cintas, la exhibición ecuestre, las pruebas de motos y quads, la tradicional merienda del mayor, los divertidos juegos de agua para los niños y, por supuesto, el Encierro de San Nicolás con los toros hinchables, una fiesta para toda la familia que pone el broche de oro ideal a estas fiestas». «También seguimos sumando propuestas pensadas para nuestros jóvenes, como la feria gamer, que poco a poco va consolidándose y ofrece a los adolescentes un espacio propio dentro de la programación. Con estas propuestas, todos, desde los más pequeños hasta los mayores, podremos vivir y disfrutar juntos de la feria».

El alcalde, además, ha agradecido «a la Hermandad de los Patronos, al tejido asociativo y a los empleados municipales, cuyo esfuerzo hace posible estas fiestas». «Vecinos y vecinas, os invito a participar activamente, a llenar nuestras calles, a disfrutar de cada rincón de la feria y a vivir con alegría y respeto estas fiestas tan esperadas. Porque la feria es de todos, y entre todos la hacemos grande».

Por su parte, la concejala ha explicado que «viviremos seis jornadas intensas y emocionantes con un programa diverso y lleno de actividades para toda la familia». La festividad arrancará el viernes, 5 de septiembre, con el Día del Niño. «El recinto ferial operará sin ruido y con luces fijas desde las 20:00 hasta las 22:00 para personas con hipersensibilidad auditiva y visual». La noche se iluminará a las 21:30 con el tradicional encendido del alumbrado en la plaza del Centro de Interpretación de la Pesca. El acto oficial incluirá el saludo del alcalde, Manuel Cortés, y el pregón a cargo del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina. La velada continuará con la actuación de la Escuela Municipal de Danza y la apertura de la Caseta Municipal a las 22:30 con las orquestas Milenium y Pasarela.

La Hermana Mayor, que ha estado arropada por la camarera Mayor, Teresa Ruiz, y la vicetesorera, María Dolores Benavides, ha explicado las dos citas religiosas más destacadas, que se celebrarán el 8 y el 10 de septiembre, en honor a los Patronos en sus dos días grandes, destacando «la importante colaboración del Ayuntamiento de Adra en la organización de estas citas» e invitando «a todos nuestros vecinos y vecinas devotos a que nos acompañen y veneren con nosotros a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino».

Programación del 6 al 10 de septiembre

El sábado, 6 de septiembre, las actividades comenzarán temprano con la Exposición XXXIII Rally Fotográfico «Ciudad de Adra» de 9:00 a 13:00 en el Auditorio. La jornada de mediodía se inaugurará con una fiesta del agua y el reparto de abanicos. Por la tarde, la diversión continuará en el Paseo Marítimo con la exhibición de quads y un concierto de «La Huella» en la Travesía del Mercado. A las 20:30, la charanga «Los Chorreones» y la Banda de Cornetas y Tambores «Sagrado Corazón de Adra» darán la bienvenida a las autoridades y a los Rey, Reina, Damas y Caballeros de las Fiestas.

El domingo, 7 de septiembre, será una jornada llena de tradición y deporte. A las 10:00 se llevará a cabo el VII Torneo Petanca Ciudad de Adra en el Parque del Puerto. En la mañana, la Playa de San Nicolás será el escenario de un Concurso de Castillos de Arena y se podrán ver exhibiciones de enganches de caballos y mulos. Por la tarde, habrá un espectáculo ecuestre en la Plaza de Toros. Los más pequeños podrán disfrutar a las 20:00 del espectáculo infantil 'Divertilandia' en el Polideportivo San Fernando.

La devoción a la patrona será el centro de la programación del lunes, 8 de septiembre. La mañana incluirá el Día de la Bicicleta, un concurso de pesca con caña y juegos en familia. A las 19:00, se celebrará la solemne Misa en honor a la Santísima Virgen del Mar, seguida de la procesión acompañada por la Banda de Música Ortiz de Villajos. Al llegar al puerto, se realizará la tradicional ofrenda floral y un espectáculo de fuegos artificiales.

El martes, 9 de septiembre, la Feria ofrecerá un amplio abanico de eventos. Por la mañana se celebrará el Concurso Canino y la Feria Gamer en el Auditorio. La tarde estará marcada por actividades ecuestres como la Carrera de Cintas y la Gymkana a Caballo en la Plaza de Toros. El día incluirá también una Merienda y Verbena para los Mayores y un Taller gratuito de Gimnasia Rítmica en el Parque del Puerto. La Exhibición Ecuestre Nocturna a las 21:00 en la playa de San Nicolás pondrá el broche de oro a la jornada.

Finalmente, el miércoles, 10 de septiembre, se rendirá homenaje a San Nicolás de Tolentino con una Santa Misa a las 10:00, seguida de la procesión por las calles de Adra. El programa concluirá con el XVIII Encierro 'San Nicolás de Tolentino', una Feria de Mediodía y la Traca Final de Fiestas a la medianoche.