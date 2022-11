El presupuesto de 2022, una «chapuza» para el PSOE

«Chapuza». Es el término empleado por el Partido Socialista de Adra para definir el presupuesto municipal de 2022. Su portavoz, Teresa Piqueras, ha denunciado que «en dos meses se ha modificado dos veces por valor de tres millones de euros». La más reciente tuvo lugar en el último pleno.

«Han traído una modificación de créditos de más de millón y medio de euros cuando, el pasado mes de octubre también trajeron a pleno otra modificación de créditos de más de un millón y medio de euros para pagar la deuda que tiene el ayuntamiento abderitano con el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la época en la que gobernaba la actual consejera de Agricultura, Carmen Crespo, tratándose de once facturas que superaban el millón de euros», criticó Teresa Piqueras. Según el PSOE, son más de tres millones de euros los modificados: «Han cambiado de destino con un presupuesto que llegó tardísimo y que se aprobó definitivamente en septiembre de 2022 cuando ya se debería estar trabajando en el presupuesto de 2023». «Las inversiones previstas en partidas como las de Sendero Azul y en los planes provinciales que causan baja, se quedan en menos de la mitad, porque no se van a ejercitar las obras en este año. De nuevo, vemos cómo venden proyectos año tras año que no pueden ejecutar», lamentó.

Plataforma por Adra, en la última sesión plenaria, también criticó la modificación de créditos. «El presupuesto estaba mal hecho. Las modificaciones de crédito se basan en una mala gestión del equipo de gobierno», afirmó Esther Gómez, su única representante en la corporación municipal.

Respuesta

En su defensa, la edil de Hacienda, Alicia Heras, dijo que hay «partidas servicios extraordinarios que hay que cubrir» para justificar las modificaciones de crédito. «Los presupuestos son una previsión(...). Hay partidas agotadas por la aplicación del IPC y el aumento del precio de los suministros y para eso existen las modificaciones de crédito que hacen desde el área de Intervención de este ayuntamiento para dar cobertura a las partidas», explicó. La modificación contó con el voto en contra de Esther Gómez, la abstención de PSOE y Vox y el voto favorable de PPy Cs.