«Mi prioridad es la alcaldía de Adra, voy a seguir siendo alcalde y ejerciéndolo»

Manuel Cortés toma asiento en la Diputación Provincial de Almería. El alcalde de Adra se estrena como diputado de Digitalización y Transparencia y, de forma paralela, preside su tercera legislatura al frente del Ayuntamiento –esta vez- con mayoría absoluta.

–¿Cómo están transcurriendo estos primeros días entre el Ayuntamiento y la Diputación?

–Con total normalidad. En el Ayuntamiento, seguimos en la misma línea, trabajando por las personas de Adra. Como diputado, conociendo a fondo el área. Hay un gran equipo con 40 personas que trabajan por la digitalización y la transparencia en toda la provincia

–¿Considera que son compatibles ambos cargos?

–Sí. Si tuviese alguna duda, no hubiera aceptado. Mi prioridad es la alcaldía. A mí me han votado los vecinos de Adra para ser alcalde y voy a seguir siéndolo y ejerciéndolo, que nadie tenga duda. Al mismo tiempo voy a intentar dar lo mejor de mí en un área pensada para ayudar a los 103 municipios. En estos días, ya estoy comprobando que son totalmente compatibles ambos cargos.

–¿Cómo se gestó su paso al frente en Diputación? ¿Qué le motivó a aceptar?

–Adra tiene que tener su diputado por los resultados electorales y por la entidad que es. Yo lo acepté como un reto ilusionante: trabajo por Adra, que va en mi ADN, y colaboro en el magnífico trabajo que hace Diputación con los pueblos de Almería y tomo contacto. Esto enriquece mi labor como alcalde y se complementan los dos cargos. Cuando se me propuso, no tuve duda en aceptar.

–Coordinará un área nueva, Digitalización y Transparencia. ¿Cuál es la hoja de ruta que establecerá?

–Aunque aún estoy tomando contacto, es un área nueva y un área importante. La Diputación de Almería es puntera en el sector de la informática, de la digitalización y de las nuevas tecnologías. Mi pretensión es que siga en la vanguardia y tratar que el pueblo más pequeño de la provincia, como es Benitagla con 50 habitantes, tenga las mismas posibilidades que el pueblo o la ciudad más grande de la provincia de Almería. Ese es el reto en esta área, que ya existía, pero que ahora es independiente.

–Desde su punto de vista, ¿en qué medida beneficiará o restará a Adra y a sus vecinos que su alcalde forme parte de la Diputación Provincial de la Almería?

–Restar nada. Todo suma. Que el alcalde de Adra esté en el centro de toma de decisiones de una institución de tanto prestigio y que tan buena labor realiza, siempre es positivo para Adra. Complemento el gran equipo que tengo como alcalde con el otro gran equipo que es el de Javier Aureliano, un gran presidente, con las ideas muy claras. Restar solo me restará a mi personalmente, al tiempo que le dedico a mi familia y a mis amigos.

–Volviendo a la que define como su prioridad, Adra, ¿cuáles son los proyectos más importantes que verán la luz en esta legislatura?

–Importante es mantener y mejorar los servicios básicos, eso es el día a día, y también seguir avanzando para conseguir un pueblo más moderno a través de inversiones. Estoy especialmente ilusionado con la futura escuela de música, con terminar el paseo marítimo de poniente y con distintas mejoras en el estadio Miramar para convertirlo en un estadio multiusos donde tengan cabida los deportes minoritarios. Queremos también seguir mejorando los parques infantiles, como el del Pago del Lugar o plaza Ibiza.

–En el arranque de esta legislatura, se ha criticado su sueldo, ¿qué hay de cierto en esto?

–Considero que es una discusión vacía. He renunciado a mi sueldo como alcalde de Adra, es público y notorio, y lo voy a ratificar en el pleno de la corporación 'por si alguien no se ha enterado'. No es compatible el sueldo de alcalde con el de diputado.

–Se sigue cuestionando la limpieza de la ciudad. ¿Es Adra una ciudad limpia?

–La limpieza es ingrata siempre. La limpieza depende de limpiar y corresponde a este ayuntamiento su gestión, pero también de no ensuciar. Adra tiene que seguir evolucionando en este sentido y lograr una simbiosis entre los trabajadores municipales y la concienciación de todos los vecinos y vecinas. Estamos en un momento óptimo para conseguir que Adra sea una de las ciudades más limpias. La limpieza es un camino que nunca tiene fin en cualquier ciudad o municipio de cualquier otro sitio. Todo se puede mejorar. Yo salgo a pasear por Adra y hay lugares o momentos determinados donde no está limpia, pero en su inmensa mayoría Adra no es una ciudad sucia.

–En materia de turismo y tras conocer la reciente compra del antiguo hotel Mirador de Adra, ¿alguna novedad al respecto?

–La novedad es que el hotel tiene nuevos propietarios y que se están dando los pasos para poder rehabilitarlo y sacarlo adelante. Es un proyecto que todos los abderitanos y abderitanas estamos esperando. Es un negocio privado y lo vamos a apoyar desde este ayuntamiento. Independientemente considero que Adra ya es una ciudad turística. Las bases se han ido implantando año tras año para que nos visiten. Ahora paseas por la calle, en cualquier fecha del año, y ves que hay gente de fuera. Las plazas hoteleras no son imprescindibles, pero sí necesarias. Adra tiene casi 26.000 habitantes y todos queremos que tenga un hotel, pero se está siguiendo la línea que siguen otras muchas ciudades de los apartamentos turísticos. Desde este ayuntamiento estamos intentando potenciarlos, reduciendo las tasas o impuestos necesarios para su instalación, y está dando resultados: tenemos 43 apartamentos turísticos, no llega a las 300 plazas, pero son importantes. Se suma el camping y dos hostales. Adra tiene una oferta de hospedaje que no es la óptima, pero sí va mejorando.