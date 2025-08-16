Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación de este evento se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Adra. IDEAL

El programa educativo 'TecnoTribu' continúa en septiembre en Adra

Cortés y Bellido dieron a conocer los detalles de esta iniciativa, cuyas inscripciones son totalmente gratuitas

J. C.

Adra

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:34

Las familias de Adra podrán seguir disfrutando de la conciliación laboral y familiar, del 1 al 5 de septiembre, gracias a la llegada a la ciudad del programa educativo 'TecnoTribu', que se desarrollará en la Pista Cubierta del Estadio Miramar de 09.00 horas a 14.00 horas.

Esta iniciativa, que es totalmente gratuita, fue presentada por el alcalde, Manuel Cortés, y por el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, acompañados de concejales del equipo de Gobierno local. Las inscripciones están abiertas en www.tecnotribu.org, para niños, niñas y jóvenes de entre 9 y 17 años.

El primer edil puso en valor esta iniciativa que «además de ser una alternativa más para la conciliación, que es tan importante para nuestras familias, los jóvenes podrán adquirir conocimientos y herramientas para desenvolverse en las nuevas tecnologías, tan integradas ya en nuestro día a día».

Y es que, a través de actividades prácticas, dinámicas y colaborativas, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar su creatividad, el pensamiento lógico y habilidades clave esenciales para su futuro en un mundo cada vez más tecnológico.

Competencias digitales

Por su parte, el delegado explicó que «con esta iniciativa vamos a poder promover las competencias digitales y luchar contra esa brecha en toda la provincia gracias a las 16 sedes con las que contamos y a las 7000 plazas que hay disponibles».

«También buscamos que, siendo la primera semana de septiembre, puede ayudar a conciliar ya que es una semana en la que para padres y madres las vacaciones ya han acabado y no hay escuelas de verano».

Otro de los aspectos que más nos ilusiona, según detalló el delegado, es que «todo el contenido es práctico y presencial donde los niños, niñas y adolescentes van a poder realizar experimentos, diseñar robots, aprender a construir drones, Práctico, útil y que seguro, entusiasmará a todos los participantes». «Va a ser un gran éxito», aseguró.

'TecnoTribu' es un programa educativo donde niñas, niños y jóvenes de 9 a 17 años se adentran en el mundo de la robótica, la programación y la tecnología.

A través de talleres prácticos, creativos y en equipo, desarrollan competencias digitales clave para su presente y su futuro. Todo el aprendizaje se apoya en la plataforma educativa CODI, del Ministerio de Juventud e Infancia, que garantiza contenidos de calidad y certificación oficial. Aprenden, experimentan y se divierten mientras construyen el futuro con sus propias manos.

Por un lado, los jóvenes desarrollan el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y resolución de problemas complejos, así como la creatividad y el trabajo en equipo.

La misión es facilitar el acceso a la educación tecnológica, creando entornos inclusivos donde cada niño y niña pueda desarrollar su potencial en el mundo digital y adquirir las competencias clave para su futuro, siguiendo las líneas establecidas para garantizar una formación accesible y de calidad.

Esta actividad está diseñada, además, para despertar la curiosidad por la tecnología a través de la construcción de modelos robóticos funcionales. Los participantes aprenderán principios de mecánica, energía y programación mientras dan forma a estructuras que se mueven, reaccionan y resuelven retos. Un conjunto de actividades para introducir a los niños y adolescentes en las herramientas tecnológicas más actuales desde una perspectiva lúdica y creativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  2. 2 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  3. 3 Hasta 2.000 euros: Caixabank desvela el valor de monedas raras de dos euros
  4. 4 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  7. 7

    El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada
  8. 8

    Comienzan las obras para convertir el convento de las Vistillas en templo budista
  9. 9

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  10. 10

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El programa educativo 'TecnoTribu' continúa en septiembre en Adra

El programa educativo &#039;TecnoTribu&#039; continúa en septiembre en Adra