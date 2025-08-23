El PSOE de Adra critica la elección del pregonero de la Feria 2025 como un acto «partidistista» «El acto debe ser patrimonio del conjunto de la ciudadanía y no un escaparate partidista del Partido Popular»

Adra Sábado, 23 de agosto 2025

El Grupo Municipal Socialista de Adra lamenta profundamente la decisión del alcalde del PP, Manuel Cortés, de designar como pregonero de la Feria y Fiestas de Adra 2025 al actual presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, una figura «eminentemente política y con cargo institucional» en un acto que debería ser patrimonio del conjunto de la ciudadanía y no un escaparate partidista del Partido Popular.

«Si bien no cuestionamos sus vínculos personales con la ciudad, consideramos que esta elección no responde al interés general, ni a la diversidad social, cultural y asociativa de Adra. Muy al contrario, es una muestra más de cómo el equipo de Gobierno del PP utiliza los espacios públicos y festivos para beneficiar a sus propios dirigentes, ignorando a los colectivos locales y a personas que trabajan cada día por mantener vivas nuestras tradiciones, cultura y patrimonio», ha argumentado la portavoz socialista, Teresa Piqueras.

Además, ha añadido, que este gesto «resulta especialmente inadecuado que en un momento en el que el Partido Popular está salpicado por gravísimos escándalos de corrupción como el conocido 'Caso mascarillas' que ha salpicado al equipo de Gobierno del PP en la Diputación, se recurra a una figura del aparato institucional del PP para protagonizar un acto central de nuestras fiestas. La ciudadanía espera de sus representantes altura de miras, y no decisiones que parecen diseñadas más para el autobombo político que para celebrar lo que realmente importa: el orgullo de ser abderitanos y abderitanas».

Desde el PSOE de Adra han exigido al equipo de Gobierno Municipal «mayor responsabilidad y sensibilidad a la hora de tomar decisiones que afectan a la imagen de nuestras fiestas. Las ferias y tradiciones no son propiedad de ningún partido político. Son de todo el pueblo», ha sostenido Teresa Piqueras, quien ha defendido unas fiestas «inclusivas, participativas y libres de instrumentalización política» deseando lo mejor a los vecinos y vecinas de Adra.