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El PSOE de Adra denuncia falta de previsión de agua durante las noches y el Ayuntamiento responde

El Consistorio abderitano explica a IDEAL que «los cortes nocturnos son una medida temporal y necesaria para recuperar los depósitos, garantizar el suministro durante el día y evitar que la situación llegue a ser más grave»

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Ya se han puesto en marcha actuaciones técnicas que permitirán aliviar las restricciones en los próximos días.

Javier Cortés

Adra

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra denunció la «falta de previsión» del equipo de gobierno del Partido Popular tras anunciar cortes nocturnos ... en el suministro de agua potable, entre las 00.00 horas y las 06.00 horas, una medida que afectará directamente a miles de vecinos y vecinas del municipio.

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