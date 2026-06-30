El PSOE de Adra denuncia falta de previsión de agua durante las noches y el Ayuntamiento responde

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra denunció la «falta de previsión» del equipo de gobierno del Partido Popular tras anunciar cortes nocturnos ... en el suministro de agua potable, entre las 00.00 horas y las 06.00 horas, una medida que afectará directamente a miles de vecinos y vecinas del municipio.

Los socialistas consideran «incomprensible» que una decisión de esta gravedad se haya comunicado un viernes por la tarde mediante una simple publicación en redes sociales. «Un problema que afecta a un servicio básico exige explicaciones públicas, transparencia y que los responsables políticos den la cara», señalaron.

Desde el PSOE recordaron que el propio Ayuntamiento justifica los cortes asegurando que las lluvias registradas durante los últimos meses no han permitido recuperar los niveles de los pozos de abastecimiento. Sin embargo, se preguntan por qué el equipo de Gobierno esperó a que la situación alcance un punto crítico, en pleno verano, para adoptar medidas de emergencia.

A juicio del Grupo Socialista, esta situación evidencia una absoluta falta de planificación ante un problema que «el Ayuntamiento conocía desde hace meses». Asimismo, consideran insuficiente atribuir el descenso del agua almacenada únicamente al incremento del consumo, ya que, según sostienen, el Consistorio debe aclarar si las restricciones obedecen realmente al consumo doméstico o si también influyen las deficiencias y fugas que arrastra la red de abastecimiento por la falta de inversión y mantenimiento.

El PSOE también reclamó al equipo de Gobierno que informe de manera inmediata sobre la medida extraordinaria anunciada para los próximos días. En este sentido, exige conocer cuál será la procedencia del nuevo caudal de agua, qué garantías sanitarias ofrece y si esta actuación supondrá un coste adicional para las arcas municipales o terminará repercutiendo en el recibo que pagan los vecinos y vecinas.

Los socialistas defendieron que la colaboración ciudadana para hacer un uso responsable del agua resulta imprescindible, pero advierten de que «el esfuerzo de los abderitanos no puede convertirse en la excusa permanente del Partido Popular para ocultar su incapacidad de gestión».

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista anunció que registrará una petición de información para solicitar todos los informes técnicos elaborados por la empresa concesionaria Hidralia, los datos actualizados sobre el estado de los depósitos y toda la información económica relativa a las medidas anunciadas por el Ayuntamiento.

«Adra merece una gestión seria, transparente y eficaz, que actúe con planificación y antelación, y no cuando los problemas ya han llegado al grifo de los ciudadanos», concluyó el Grupo Municipal Socialista.

Respuesta

El Ayuntamiento de Adra, según pudo conocer IDEAL explica que «la situación no responde a ninguna improvisación. El Ayuntamiento lleva meses trabajando en distintas alternativas para reforzar el abastecimiento, reducir pérdidas en la red y adelantarse a un escenario provocado por la limitada disponibilidad de agua apta para consumo, recordando que el problema no es de cantidad de agua, sino de calidad de la misma».

Además, «los cortes nocturnos son una medida temporal y necesaria para recuperar los depósitos, garantizar el suministro durante el día y evitar que la situación llegue a ser más grave».

Asimismo, paralelamente, «ya se han puesto en marcha actuaciones técnicas que permitirán aumentar la capacidad disponible y aliviar las restricciones en los próximos días. De hecho, la mañana de este lunes se ha instalado una máquina industrial de ósmosis que va a permitir poder incorporar una fuente adicional de agua de calidad a los depósitos».

A su vez, el Consistorio abderitano pide «un consumo responsable mientras se completa esta solución provisional. El Ayuntamiento seguirá informando con transparencia de cada avance y manteniendo como prioridad garantizar el abastecimiento a todos los vecinos y barriadas».