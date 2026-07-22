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El PSOE de Adra denuncia la gestión del agua del PP, que «beneficia» a la empresa

Los socialistas critican el gasto de casi168.000 euros en alquilar un filtro de osmosis de tres meses «que no cubrirá las necesidades de las barriadas»

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Imagen de archivo de un pleno de Adra.

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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha denunciado la gestión que el Partido Popular está realizando del servicio de abastecimiento de agua, ... al considerar que, tras más de dos décadas de gobierno, «continúan favoreciendo los intereses de la empresa concesionaria mientras persisten los problemas que afectan a los vecinos».

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El PSOE de Adra denuncia la gestión del agua del PP, que «beneficia» a la empresa

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