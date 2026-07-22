El PSOE de Adra denuncia la gestión del agua del PP, que «beneficia» a la empresa

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha denunciado la gestión que el Partido Popular está realizando del servicio de abastecimiento de agua, ... al considerar que, tras más de dos décadas de gobierno, «continúan favoreciendo los intereses de la empresa concesionaria mientras persisten los problemas que afectan a los vecinos».

Los socialistas, según han trasladado en un comunicado este miércoles, cuestionan la última decisión del alcalde, Manuel Cortés, de destinar 167.890 euros para el alquiler durante tres meses de un filtro de osmosis para la empresa concesionaria Hidralia bajo la necesidad de hacer frente a la contaminación detectada en los pozos de Hazano y la Parrona, así como en el manantial Fuente Marbella. «Una medida transitoria que supondrá un nuevo incremento del recibo del agua, tras la reciente subida que han asumido ya los vecinos y vecinas», han señalado.

Además, según el PSOE de Adra, «esta medida se basa en unos informes que ha redactado la empresa concesionaria pero que el equipo de Gobierno del PP no posee, como confirmaron en el último pleno municipal después de que nuestro grupo solicitara copia de dichos documentos».

En la misma línea, el Grupo Socialista ha destacado que esta inversión económica del PP, no cubrirá las necesidades de las barriadas del municipio como Puente del Río, La Curva, Cuatro Corrales, Cuatro Higueras y Venta Nueva ya que los propios informes técnicos reconocen que estas zonas carecen de las infraestructuras necesarias para recibir el agua tratada.

Para el PSOE, lo preocupante «no es solo que el PP prefiera poner parches de tres meses en lugar de soluciones definitivas; lo preocupante es que esos parches siempre terminan cayendo del mismo lado. Parece que el dinero público encuentra antes el camino hacia la empresa concesionaria que hacia las tuberías que necesitan los vecinos».

Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de acceso a la información solicitada, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz con el objetivo de que se garantice el derecho de la ciudadanía y de la oposición a conocer toda la documentación relacionada con la gestión del abastecimiento de agua.

Desde el PSOE de Adra «reclamamos al equipo de Gobierno del PP una gestión basada en la transparencia, el acceso a la información pública y la inversión en soluciones estructurales que mejoren el servicio para todos los vecinos del municipio, en lugar de actuaciones temporales que no resuelven los problemas de fondo».