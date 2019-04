El PSOE cifra en más de 13 millones de euros la condena por el juicio de Cespa Estima que la decisión judicial será contraria a los intereses del Ayuntamiento abderitano y favorable a la antigua concesionaria del servicio de recogida de residuos M. TORRS ADRA Jueves, 4 abril 2019, 18:39

El juicio que enfrenta al Ayuntamiento de Adra y a la antigua concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos, Cespa, ha quedado visto para sentencia. Desde el PSOE se augura que la condena será contraria a los intereses del Consistorio y que podría superar los 13 millones de euros «en el mejor de los casos». El principal partido de la oposición exige, además, responsabilidades a la que fuera alcaldesa de Adra entre 2003 y 2011, Carmen Crespo, y al actual regidor, Manuel Cortés.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Teresa Piqueras, quiere que ambos representantes institucionales «paguen de su bolsillo la condena millonaria que la Justicia va a imponer al Ayuntamiento abderitano» por la deuda que acumuló durante ocho años con Cespa. Según ha informado, el juicio ha superado ya la fase de vista oral y ha quedado visto para sentencia. La empresa reclama al Consistorio 15 millones de euros por los ocho años en los que estuvo prestando el servicio sin cobrar.

La también candidata a la alcaldía por el PSOE ha matizado que la concesionaria reclama ocho facturas impagadas desde 2004 por valor de más de dos millones de euros cada una, aunque el Ayuntamiento considera que esta cantidad debería rebajarse en algo más de 1,1 millones de euros por supuestos incumplimientos. Piqueras considera «tremendamente irresponsable» la actuación de los distintos alcaldes del PP que han desempeñado su cargo durante estos años.

«Hay que tener presente que, durante todos los años en los que el Ayuntamiento mantuvo el conflicto con Cespa, los vecinos de Adra estuvieron pagando religiosamente las tasas por este servicio; con lo recaudado, se tenía que haber abonado a la empresa el servicio de recogida basuras, pero los dirigentes del PP no lo hicieron», ha lamentado Piqueras. «Aquel dinero no sabemos dónde ha ido a parar y, ahora, cuando la Justicia condene al Ayuntamiento, intentarán pasarnos la deuda a los ciudadanos, imputándonos más de 1.600 euros por cabeza», ha asegurado. El PSOE quiere conocer «dónde está el dinero» que se les recaudó a los vecinos en concepto de basura y «por qué no se le pagó a la empresa». Desde su punto de vista, se ha realizado una gestión «chapucera» y actualmente los vecinos padecen una un servicio de recogida de residuos sólidos urbanos «totalmente deficiente».