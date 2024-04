El PSOE logra un 'sí' unánime para flexibilizar la recaudación

M.T. Adra Martes, 2 de abril 2024, 19:39 | Actualizado 20:06h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Adra revisará las ordenanzas que regulan la fiscalización de tasas e impuestos en casos puntuales para tener en cuenta las necesidades específicas de familias numerosas o vulnerables. A petición del Grupo Municipal Socialista, el consistorio abderitano se compromete a aplicar determinados criterios que beneficien a los vecinos. La petición, que llegó al último pleno en forma de moción, fue aprobada por unanimidad de los grupos con representación municipal. Según argumentó el principal grupo de la oposición, hay requisitos y bonificaciones de algunas tasas municipales «que podrían mejorarse atendiendo a las realidades de las familias abderitanas». Es el caso, según se cita en el texto aprobado, de familias numerosas que han intentado solicitar la bonificación para el pago del IBI y que solamente sería efectiva si se hace antes del 3. «Si lo hiciera después ya no se le aplicaría hasta el año siguiente», se denunció. También de familias en situación de vulnerabilidad y que han solicitado el aplazamiento del pago de impuestos y tasas, pero que no pueden solicitar la bonificación para reducir el coste de los impuestos y tasas de suministros básicos por tener deudas pendientes. «En estos casos se hace difícil que una familia con problemas económicos si no puede beneficiarse de las bonificaciones para familias vulnerables pueda seguir haciendo frente al pago ordinario de sus obligaciones tributarias», se apeló. «Vecinos residentes de barriadas en los que el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos no es diaria y se ha eliminado la bonificación de reducir al 50 por ciento el recibo de la tasa de basura», se añadió. Por último, familias que quieren acogerse a la tarifa plana y que no lo han solicitado antes de diciembre del año anterior y ya no podrían beneficiarse si lo hicieran en enero hasta el año siguiente, «pudiendo hacer un prorrateo de las obligaciones y que se pagaran los meses vencidos y seguir en adelante pagando ya la cuantía establecida para tarifa plana». Las sugerencias de los socialistas lograron el 'sí' unánime de la corporación.