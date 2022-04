El PSOE pide crear una oficina para coordinar los fondos Next Generation Los socialistas consideran un «despilfarro» lo que se ha hecho con los fondos Edusi que proceden de Europa

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra solicitó, en el último Pleno, la creación de una oficina municipal para «realizar un seguimiento a las convocatorias de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

«El equipo de gobierno debe informar al resto de los grupos municipales, al menos, una vez al mes, sobre los proyectos que se están llevando a cabo por parte del ayuntamiento para optar a estos fondos y poder recoger las aportaciones del resto de formaciones», justificó la portavoz municipal, Teresa Piqueras.

Desde el PSOE de Adra consideran «imprescindible» que el equipo de gobierno de PP y Cs tenga los «proyectos listos» para no «dejar perder» oportunidades de inversión. A juicio del PSOE, los fondos EDUSI procedentes de Europa han supuesto un «despilfarro»: «Lo podemos ver en los caminos escolares que se llamaban seguros, pero cuyas marcas están totalmente borradas y los pivotes que se instalaron cerca de los colegios están totalmente inservibles, así como los totems que dispusieron con información sobre Adra que están ahora apagados, sin actualizar y sin mantenimiento, al igual que los parques y plazas, el carril bici que no tiene continuidad y la Plaza de Abastos que aún está vacía ya que no se han adjudicado ni uno de los locales de restauración». También criticó el proyecto para rehabilitar los rincones con encanto, «un espanto». «Están levantando plazas y calles para dejarlas peor que estaban», asegura la también diputada provincial por el Partido Socialista.