El PSOE reitera el déficit de agentes de policía y el gobierno tacha las críticas de «infundadas»

La seguridad ciudadana vuelve a estar en entredicho en Adra. El principal partido de la oposición insiste en la falta de agentes de Policía Local para dar cobertura a una población que supera los 25.000 habitantes. Según el PSOE, «28 hacen el trabajo que antes hacían 42». Unas críticas «infundadas», a juicio del equipo de gobierno, que apunta a una mejora «progresiva» de la plantilla, con la incorporación en 2021 de un agente de movilidad y cuatro más en periodo de formación.

Los socialistas exigieron ayer que se convoquen plazas todos los años y se dote de medios suficientes a los agentes. «Solamente se han convocado cuatro plazas de Policía Local, que aún no están ocupadas y que pone de manifiesto las carencias que hay en el servicio debido a que desde 2005 no se habían convocado oposiciones», subrayaron. A su juicio, la Policía Local debería estar formada por una plantilla de «entre 42 y 44 efectivos». «El equipo de gobierno de las derechas ha prometido en numerosas ocasiones un nuevo edificio para la Jefatura de Policía así como la convocatoria de nuevas plazas y no se ha cumplido ni lo uno ni lo otro», sentencian.

Las críticas llegan después de que el equipo de gobierno trasladase a pleno una moción para impedir la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de España, que contó con las abstenciones de PSOE y Plataforma por Adra. Una moción que «sólo busca la confrontación con el Gobierno de España», afirmaron los socialistas, «olvidándose por completo de sus obligaciones» como gobierno local.

El grupo municipal que coordina Teresa Piqueras como portavoz apeló a no «perder el tiempo» en cuestiones que deberían resolverse en el Congreso de los Diputados, desde su punto de vista, y a dejar para los plenos de Adra «los problemas que afectan a nuestros vecinos y vecinas».

Gestión municipal

Para el equipo de gobierno, por el contrario, «Adra es una ciudad segura» y lo es gracias a la labor de los agentes y al «esfuerzo» que se está realizando por seguir dotando al cuerpo «de mayor plantilla, material de protección y flota de vehículos». La edil de Seguridad Ciudadana, Patricia Berenguel, recordó ayer que en 2021 se incorporaron cuatro vehículos patrulla, se adquirió material de protección como chalecos antibalas y antipunzones, se incorporó un agente de movilidad y se puso en marcha el procedimiento para añadir cuatro agentes más, «que se encuentran ya en la IESPA» , en alusión al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.

Asimismo, Berenguel lamentó el intento del PSOE de «tergiversar la información con rédito político» con un asunto «tan sensible» y defendió la necesidad de trasladar al último pleno la moción contra la modificación de la citada ley estatal. «Lo que hace el Gobierno de España tiene consecuencias para todos los españoles, incluidos abderitanos y abderitanas, y por lo tanto, este equipo de gobierno lo tendrá en cuenta en aras de conseguir lo mejor para nuestros vecinos y vecinas», justificó. A juicio de los populares, los cambios «despojan» de autoridad y recursos a los agentes.