El PSOE, sobre la Piscina: «El servicio es deficitario y los vecinos pagan lo mismo»

M. T. Jueves, 30 de mayo 2024, 18:22 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La situación que atraviesa la Piscina Municipal Cubierta de Adra es «insostenible», a juicio del Grupo Municipal Socialista. Una avería ha dejado la instalación sin agua caliente hasta el mes de agosto, previsiblemente. Los socialistas piden una solución «urgente».

Con la temperatura del agua «a 25 grados», se está prestando un servicio deficitario que los vecinos «siguen pagando al mismo precio», según lamentó el PSOE. «El tema de calderas no se va a solucionar, el agua está a 25 grados y no es aconsejable para ir menores. Ya anunciaban que el tema iba para largo, pero ya están devolviendo hasta el dinero de los cursos y visitas», se quejaron. Los clubes, según su denuncia, se han trasladado a otros municipios para poder continuar con sus entrenamientos. «Otro perjuicio más es que a los usuarios de la Piscina Municipal que están abonados no pueden usar las duchas porque el agua está fría. Desde el Grupo Socialista no entendemos cómo no se ha dado una solución definitiva al problema por parte de la Concejalía y se opta por dejar sin solución hasta el nuevo curso», reprocharon.

«Tras varios meses con problemas con la temperatura del agua y después de varias chapuzas del PP, el problema no se soluciona», aseguraron ayer, tras plantear la pregunta en la última sesión plenaria y no obtener respuesta. «Es un grave perjuicio para los abderitanos que vemos cómo la gestión municipal deja mucho que desear y que el PP no pone los medios adecuados para solucionar los problemas y deficiencias que tiene la piscina».