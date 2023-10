Sin rastro de Juan Andrés Barranco

M. Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La batida organizada el pasado domingo para encontrar algún rastro del paradero de Juan Barranco, desaparecido en Adra hace más de tres años, concluyó sin ninguna pista concluyente. Guardias Civiles Solidarios encabezó esta nueva intervención, ayudado por detectores de metales, drones y un nutrido grupo de voluntarios, en la misma zona donde se perdió la señal de su móvil.

El objetivo fue examinar en profundidad aquellas zonas de difícil acceso que no fueron rastreadas en su día. No obstante, la ruta diseñada inicialmente no se pudo completar por la coincidencia en el tiempo de una prueba ciclista de montaña, pero no se descarta volverlo a plantear. «Los siguientes pasos serán incidir en la búsqueda de dos pozos que hay en la misma zona de influencia», avanzó la familia a IDEAL, que no descarta pedir ayuda a asociaciones de voluntarios. La próxima batida será, previsiblemente, «antes de que acabe el año» y está por determinar el área de actuación.

La familia, obligada a convivir con la incertidumbre y el dolor que este tipo de situaciones genera, manifestó su más sincero agradecimiento a quienes formaron parte del dispositivo del pasado domingo. «Gracias a José Cabrera y a la asociación Guardias Civiles Solidarios, a la plataforma Donay, a la Federación A Andaluza de Detectores de Metales y al Ayuntamiento de Adra por su apoyo», señalaron.

Han pasado más de tres años desde que se perdiera el rastro de Juan Barranco y nada se sabe sobre su paradero. Vecino de Adra, de 40 años de edad entonces y 1,55 metros de estatura, fue visto por última vez el 21 de febrero de 2020. Desde su desaparición, la Guardia Civil ha orquestado diversas batidas, que se han centrado principalmente en la zona de La Parra, donde fue visto por última vez, y en