El Real Club Náutico de Adra premia a su actual presidente con la Insignia de Oro Antonio Fernández, presidente del club. / M. Torres La junta directiva reconoce el trabajo «desinteresado» que viene desarrollando desde hace ocho años e intenta frenar su intención de dejar la presidencia MARÍA TORRES ADRA Miércoles, 25 septiembre 2019, 12:02

El Real Club Náutico de Adra ha entregado a Antonio Fernández la Insignia de Oro de la entidad, la tercera que concede en su medio siglo de trayectoria. La decisión, adoptada por unanimidad de la junta directiva, persigue reconocer el trabajo «desinteresado» que el actual presidente viene desarrollando en los últimos ocho años. Aunque en los últimos meses ha reiterado en varias ocasiones su firme voluntad de abandonar el cargo, Fernández seguirá al frente del club abderitano.

La entrega del reconocimiento tuvo lugar el pasado domingo, tras la celebración del Campeonato Provincial de Optimist en aguas abderitanas, en un acto en el que también se agradeció al alcalde, Manuel Cortés, su «implicación personal» y «apoyo incondicional». «El club estuvo a punto desaparecer y gracias al trabajo, sacrificio y entrega desinteresada de Antonio Fernández, a veces incluso aportando sus propios fondos, ha conseguido que este pase de tener una deuda importante a tener superávit», argumentan desde la junta directiva. «También ha sido fundamental su papel en las actividades de vela del club y en la labor que se desarrolla con los colegios», añaden. «Es la única persona de Adra que ha conseguido abrir la ciudad al mar y no queremos que se vaya», concluyen.

Respecto a su posible marcha, la junta directiva ha acordado una estructura de trabajo distinta, que resta responsabilidad y carga de trabajo a su actual presidente, para intentar mantenerlo en el cargo.

Sorpresa y orgullo

Confiesa que es el primer sorprendido y, emocionado, Antonio Fernández agradece que el club le haya hecho entrega de la Insignia de Oro. Sólo el almirante jefe de Acción Marítima, Salvador Delgado, y el primer presidente del Real Club Náutico, Emilio Robles, han sido condecorados con esta distinción. «Me siento orgulloso de haber cogido un club que no estaba en condiciones óptimas y haberlo saneado económica y estructuralmente», reconoce. «Aunque todo es mejorable, yo lo he hecho lo mejor que he sabido», añade.

Atrás quedan ocho años de trabajo en los que se han depurado las deudas y, al mismo tiempo, se han realizado inversiones. «Como asignatura pendiente, me queda terminar las negociaciones para poder usar los terrenos anexos al club e intentar convencer a la administración que el proyecto que tienen previsto es una aberración», apostilla.

Despedida

Cansado de las obligaciones y responsabilidades que conlleva dirigir las riendas de un club con 300 socios, Fernández se mantiene firme en su intención de dejar paso. «Yo me quiero ir. Entiendo que he cumplido mi etapa, pero mientras no haya alternativa, seguiré al frente», matiza.

Fernández sigue al pie del cañón. El 4 de octubre tiene cerrada una reunión en Sevilla con responsables de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y de la Consejería de Fomento para tratar, entre otros asuntos, la renovación de la concesión al Real Club Náutico por parte de la Junta de Andalucía. También se hablará de la Ley de Puertos y de la «reclamación de las devoluciones de la APPA a la tesorería del club por sentencia judicial». La cifra supera los 200.000 euros, según la entidad.

Escuela de Vela

na treintena de personas acude regularmente al Real Club Náutico de Adra para aprender a navegar. Son los alumnos de la Escuela de Vela, el buque insignia de la entidad, una de las primeras escuelas homologadas de Andalucía. Las clases se imparten cada semana, de viernes a domingo, de la mano de monitores especializados. Están abiertas a todas las personas que estén interesadas en este deporte, sean o no socios de la entidad, y el plazo de inscripción permanece abierto. Los alumnos, de entre 6 y 6 años, se dividen en distintos niveles: iniciación, iniciados y equipo de regatas. El equipo abderitano se desplazará próximamente a Cartagena para participar en la Regata de Romanos y Cartagineses.

Anfitrión

«Los pequeños detalles son los que hacen grande a un club». Palabras de Antonio Fernández, presidente del Real Club Náutico de Adra. El club abderitano ha ejercido de anfitrión en el Campeonato de Andalucía Láser 4.7 y Radial, celebrado a principios de septiembre, y de la I Copa Provincial de Optimist, que tuvo lugar el pasado fin de semana. A la primera convocatoria acudieron 75 regatas de toda Andalucía. Deportistas llegados desde Cádiz, Málaga o Huelva navegaron por aguas abderitanas. En la segunda, fueron 45 regatistas de entre 7 y 8 años de edad de Almería, Almerimar y Motril.

El Real Club Náutico de Adra, que también participó en la competición, ha realizado un balance «muy positivo» del desarrollo de sendas pruebas y, más si cabe, del volumen de participantes. «En los últimos años ha aumentado la afición por la vela afortunadamente y, además, aquí en Adra los regatists reciben un trato muy especial y eso se nota», argumentan desde la junta directiva del Real Club Náutico. La entidad destaca el papel de los regatistas abderitanos Hugo Linares García, José Manuel Cuellar Avilés, Omar Rochd Escudero y José Antonio Frías Sevilla, premiados en este encuentro provincial. En la categoría única o general, hay que subrayar a Carlos Enciso Acosta, que pertenece a la flota abderitana y que se hizo con el segundo puesto de la clasificación del trofeo.

El alcalde, Manuel Cortés, presidió la entrega de trofeos el pasado domingo en las instalaciones del club abderintano. A la cita también asistió los concejales Ignacio Jinés y Pedro Peña, responsables de las concejalías de Obras Públicas y Deportes respectivamente.