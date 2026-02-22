Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En los contenedores verdes se pueden depositar ropa, calzado, mantas, sábanas y toallas, entre otros. IDEAL

Recogidas casi una veintena de toneladas de productos textiles en Adra durante 2025

La concejal responsable asegura que los abderitanos demuestran su compromiso con el medioambiente

J. C.

Adra

Domingo, 22 de febrero 2026, 20:23

Comenta

La ciudad de Adra recicló a lo largo de 2025 casi 19.000 kilos de productos textiles en los veintiún contenedores de recogida situados en ... las distintas ubicaciones del casco urbano y en barriadas. Estas cifras de recogida sitúan a abril y agosto como los meses en el que más textil recogió la empresa East-West, con más de 5 toneladas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva deja una lluvia de miles de euros en Granada
  2. 2 Una familia y su perro logran escapar de su vivienda en llamas en La Zubia
  3. 3 La Guardia Civil entra en Pinos Puente y detiene a un traficante con dos órdenes de búsqueda y captura
  4. 4 «Ahora te vas a enterar, te voy a matar»
  5. 5 El bar de Granada que cierra el local para ti y tus amigos con cerveza por menos de 70 céntimos
  6. 6 Los Gemeliers, «terriblemente asustados» tras la brutal paliza que les llevó de urgencia al hospital
  7. 7

    El gol de un granadino vuelve a tumbar al Real Madrid 24 años después
  8. 8

    El Cecilio de Sierra Nevada 1996, al descubierto: «Por fin me veis la cara»
  9. 9 Curro Marín presenta un nuevo Vermú de Garaje: es rosado y es 100% granadino
  10. 10 Pablo Pin, campeón de la Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Recogidas casi una veintena de toneladas de productos textiles en Adra durante 2025

Recogidas casi una veintena de toneladas de productos textiles en Adra durante 2025