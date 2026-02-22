Recogidas casi una veintena de toneladas de productos textiles en Adra durante 2025

La ciudad de Adra recicló a lo largo de 2025 casi 19.000 kilos de productos textiles en los veintiún contenedores de recogida situados en ... las distintas ubicaciones del casco urbano y en barriadas. Estas cifras de recogida sitúan a abril y agosto como los meses en el que más textil recogió la empresa East-West, con más de 5 toneladas.

La concejala de Limpieza Viaria del Consistorio abderitano, Patricia Berenguel, subrayó que estos datos «confirman la creciente conciencia medioambiental de la ciudadanía, que demuestra día a día su responsabilidad a través de acciones sencillas pero de gran impacto, como el reciclaje de textiles».

Asimismo, la concejala resaltó que el uso de los 'contenedores verdes' no solo favorece la sostenibilidad, sino que también impulsa la economía circular y la solidaridad, ya que «permite dar una segunda vida a muchas prendas y apoyar a colectivos y familias que más lo necesitan, fomentando un modelo de consumo más responsable y comprometido con el entorno».

Beneficios

Además de los beneficios que conlleva desde el punto de vista solidario y medioambiental la reutilización y reconversión de textil, el depósito de ropa y calzado en estos contenedores también supone un ahorro, puesto que se consigue disminuir la cantidad de residuos en los vertederos municipales.

Cabe recordar, finalmente, que en los contenedores verdes para el textil se pueden depositar ropa, calzado, mantas, sábanas, toallas, colchas y similares. Los vecinos que quieran hacer uso de los mismos, pueden hacerlo en cualquier momento del día. Los textiles recopilados van a parar hasta la sede de East-West, empresa que presta el servicio de forma gratuita para el municipio.

Una vez allí, se procede a la separación de todas las prendas en buenas condiciones, que se ceden a organizaciones sin ánimo de lucro, mientras que aquellas prendas que se encuentran en peor estado se transforma en nuevos productos como aislantes para la construcción, relleno para asientos de vehículos o materiales textiles para la industria, entre otros elementos.

De esta manera, los contenedores verdes también contribuyen a mejorar el proceso de separación de residuos en origen y, en consecuencia, a proteger el medio ambiente de este municipio del Poniente almeriense.