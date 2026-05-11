La Residencia 'Ciudad de Adra' abre sus puertas en una emotiva jornada de convivencia para honrar a los mayores del municipio

La ciudad de Adra ha vivido este lunes, 11 de mayo de 2026, uno de los momentos más significativos de su ya tradicional Semana del ... Mayor. La Residencia de Mayores 'Ciudad de Adra' ha abierto sus instalaciones de par en par para celebrar una jornada de puertas abiertas que ha superado todas las expectativas de participación. Este evento, diseñado para estrechar los lazos entre el centro y el tejido social del municipio, ha logrado reunir en un mismo espacio a residentes, familiares y vecinos de todas las edades, creando un ambiente de fraternidad y alegría que subraya la importancia de la integración de las personas mayores en la vida cotidiana de la localidad.

La jornada ha contado con un fuerte respaldo institucional, encabezado por el alcalde de Adra, Manuel Cortés, quien ha querido compartir este tiempo de ocio con los usuarios del centro. Junto al primer edil, han estado presentes la responsable de Clece y sus filiales, Marian Cruz, y la directora de la residencia, María Luisa Berenguer, quienes han destacado la relevancia de humanizar estos espacios y convertirlos en lugares de encuentro dinámicos. Durante la visita, las autoridades han podido comprobar de primera mano el éxito de una iniciativa que busca, por encima de todo, combatir la soledad y fomentar el envejecimiento activo a través del ocio compartido y el reconocimiento social.

La animación y el color de la mañana han venido de la mano de la participación ciudadana y el asociacionismo local. En esta ocasión, la colaboración de la Asociación Inmaculada Marina ha sido fundamental para el desarrollo de las actividades, contando además con la brillante actuación de la escuela de baile Las Flores de mi Patio. Sus alumnas han llenado de dinamismo los salones y zonas comunes de la residencia, ofreciendo un espectáculo que ha arrancado los aplausos de los asistentes y ha inyectado una dosis de vitalidad a los residentes, demostrando una vez más el poder de la música y el baile como herramientas de conexión intergeneracional.

Tras este éxito inicial, la programación de la Semana del Mayor no da tregua y encara su segunda jornada con una propuesta de carácter cultural y lúdico. Mañana, martes 12 de mayo, está previsto que un nutrido grupo de mayores parta hacia el municipio de Terque. Este viaje de convivencia, que tiene un coste simbólico de 15 euros, permitirá a los participantes descubrir los encantos de esta joya de la Alpujarra Almeriense, famosa por su patrimonio histórico y sus museos. El objetivo de esta salida es permitir que los mayores disfruten de nuevas experiencias fuera de su entorno habitual, fortaleciendo los vínculos de amistad y disfrutando de un día de hermandad en un entorno paisajístico privilegiado.

Sin embargo, el plato fuerte de la semana llegará el miércoles 13 de mayo con la celebración de la esperada Gala del Mayor. Este evento, que tendrá lugar en el Auditorio de Adra a partir de las 09:30 horas, se ha consolidado como el acto central y más emocionante de todo el calendario. La organización ha preparado una mañana repleta de sorpresas, que incluirá actuaciones musicales, cuadros de baile y, lo más importante, una serie de reconocimientos públicos a personas e instituciones que han destacado por su labor en favor del colectivo. Será una cita donde el orgullo de la veteranía será el gran protagonista bajo los focos de la escena local.

La recta final de la programación mantendrá el nivel de intensidad con actos de profundo calado social. El jueves 14 de mayo, a las 17:00 horas, se celebrará el Día de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio SAD Adra, una jornada dedicada a reconocer la labor técnica pero, sobre todo, humana de las profesionales que cuidan de los mayores en sus propios hogares. Finalmente, el viernes 15 de mayo, la Semana del Mayor pondrá su broche de oro con una jornada de convivencia en el CEPER Mediterráneo. Con este último encuentro, Adra cerrará un ciclo de celebraciones que no solo buscan entretener, sino reafirmar el compromiso de toda la ciudad con sus mayores, garantizando que sigan siendo el corazón activo de la sociedad abderitana.