Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

La Residencia 'Ciudad de Adra' abre sus puertas en una emotiva jornada de convivencia para honrar a los mayores del municipio

El centro se convierte en el epicentro de la programación semanal con música y baile, mientras el colectivo se prepara para un viaje cultural a Terque y la celebración de su gran gala anual en el Auditorio

Regala esta noticia
Jornada del mayor.
Jornada del mayor. (R. I.)

Marcos Tárraga

Adra

La ciudad de Adra ha vivido este lunes, 11 de mayo de 2026, uno de los momentos más significativos de su ya tradicional Semana del ... Mayor. La Residencia de Mayores 'Ciudad de Adra' ha abierto sus instalaciones de par en par para celebrar una jornada de puertas abiertas que ha superado todas las expectativas de participación. Este evento, diseñado para estrechar los lazos entre el centro y el tejido social del municipio, ha logrado reunir en un mismo espacio a residentes, familiares y vecinos de todas las edades, creando un ambiente de fraternidad y alegría que subraya la importancia de la integración de las personas mayores en la vida cotidiana de la localidad.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

La Residencia 'Ciudad de Adra' abre sus puertas en una emotiva jornada de convivencia para honrar a los mayores del municipio

[]

La Residencia 'Ciudad de Adra' abre sus puertas en una emotiva jornada de convivencia para honrar a los mayores del municipio