Sacan a licitación el mantenimiento de jardines de Adra para este 2026

El Ayuntamiento de Adra ha sacado a licitación el servicio de refuerzo en el mantenimiento de más de una treintena de zonas ajardinadas y espacios ... verdes del municipio de Adra, así como la poda, gestión de residuos y tratamiento fitosanitario de todos los árboles y palmeras existentes en su término municipal.

El contrato, que recoge el mantenimiento de los parques y jardines del núcleo urbano, así como de las barriadas de la localidad, tendrá una duración de doce meses y un presupuesto base cercano a los 190.000 euros. El pliego de condiciones ha sido aprobado en la última Junta de Gobierno local.

La edil responsable, Noelia García, ha subrayado que «desde el equipo de Gobierno de Manuel Cortés seguimos apostando por la conservación de nuestras zonas verdes, con los cuidados necesarios para mantener estas zonas en nuestro núcleo urbano y barriadas».

Como ha indicado, además de la poda de árboles y palmeras en todo el término municipal, recoge el mantenimiento y resiembra de céspedes, el recorte y poda de setos y arbustos, trabajos de riego y control de plagas, labores de limpieza y la conservación del trazado, setos y perfilados de praderas, contempla el suministro y plantación de especies ornamentales y flores de temporada.

Las plantaciones deberán cubrir en su totalidad la superficie destinada a flor ornamental en rotonda del Mar y zonas anexas, jardineras y rotonda Plaza San Sebastián, entrada Mercado de Adra, Plaza Puerta del Mar, Plaza Ortiz de Villajos, Rambla de las Cruces, Rotonda del Agricultor, entorno del Museo y Molino del Lugar, rotondas de La Curva, el inicio del Paseo Marítimo de San Nicolás, la rotonda de la Sirena y las zonas ajardinadas de las plazas Virgen del Carmen, Plaza de Andalucía y Santa Rita, las tres rotondas de la carretera de La Alquería y los parterres de la calle San Sebastián y Mercado.