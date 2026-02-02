Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Un operario municipal se encarga de las labores en Adra. IDEAL

Sacan a licitación el mantenimiento de jardines de Adra para este 2026

Este servicio, que será por 12 meses y con un presupuesto base cercano a los 190.000 euros, vendrá a reforzar las labores de los trabajadores municipales

J. C.

Adra

Lunes, 2 de febrero 2026, 01:51

El Ayuntamiento de Adra ha sacado a licitación el servicio de refuerzo en el mantenimiento de más de una treintena de zonas ajardinadas y espacios ... verdes del municipio de Adra, así como la poda, gestión de residuos y tratamiento fitosanitario de todos los árboles y palmeras existentes en su término municipal.

