Sale a la calle Mujer y Trabajo, una obra con historias reales que hace justicia

. «La mujer ha hecho infinidad de trabajos a lo largo de la historia, ha ayudado a levantar la economía mundial, pero nunca -nunca- se le ha dado la visibilidad que merece». Esta es la premisa que justifica Mujeres y Trabajo, una obra coordinada por la docente Ana María Callejón que acaba de ver la luz. El libro recoge testimonios reales narrados en primera persona, o a través de quienes mejor las conocen, donde ellas son las protagonistas.

Mujer y Trabajo es la historia de Lola, la tía abuela de Ana María, que en los años 20 del siglo pasado llegaba andando al pueblo con sus ovejas y su crío a cuestas. «Hacía quesos», explicó. También es la historia de una abderitana que dedicó media vida a la mar, de una carpintera que nunca dejó de trabajar -ni siquiera durante su embarazo-, de una taxista de la zona y de una veintena de mujeres que, además de cuidar, han desempeñado su vida laboral en sectores muy diversos. Empleos tradicionalmente asignados a la mujer, en unos casos, y que se han ido «conquistando», en otros.

En definitiva, historias «de superación, de adaptación a la realidad, de resiliencia, de esfuerzo, de generosidad y de cooperación», según definió Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Almería e invitada de excepción en la presentación de la obra, que tuvo lugar en la tarde del pasado miércoles en el Museo de Adra.

Mujer y Trabajo procede del Encuentro de Lecturas organizado por Callejón en Adra en el año 2018. Es una pincelada de lo que allí se contó «y un ejemplo de que podemos y sabemos trabajar en equipo». Moisés Oliva es el autor de la portada de una obra que ha contado con la revisión de María Romero y Francisco Tendero y que incluye fotografías de este último y de Andrés Aguilera. Todo lo que se recaude de su venta se destinará al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Colaboradores y alumnos

El acto de presentación contó con la asistencia de quienes, directa o indirectamente, han aportado su colaboración para que Mujer y Trabajo salga a calle. Personas como Rocío Domínguez, José María Gómez o Francisco Javier Cabrera no ocultaron su admiración por Ana María Callejón y su incansable lucha por lograr una igualdad real entre hombres y mujeres. Tampoco lo hizo Pilar Aranda: «Mujeres como ella ayudan a cambiar el mundo, desde el relato y la sencillez, y nos ayudan a los demás a poner los pies en la tierra». Jubilada desde el año pasado, el acto convocó también a antiguos alumnos en el Museo de Adra.

«Techos de cemento»

Pilar Aranda es la primera mujer que se pone al frente de la Universidad de Granada en 500 años de historia. «Pilar no ha roto el techo de cristal sino el de cemento», dijo al respecto Ana María Callejón. «Sencilla, simpática y culta», como definió la docente, Aranda agradeció la invitación: «Este tipo de actos me permiten estar cerca de la realidad de la vida (...) Por nuestro trabajo, a veces estamos muy encerrados en nuestro despacho y tendemos a perder la conciencia de la realidad». Durante su intervención, aludió a Juan de Mairena, el profesor ficticio que creó Antonio Machado en una de sus obras: «Me gusta tener los pies pegados al suelo porque me da la estatura de mí mismo». «Ha sido un placer poder aprender de todas vuestras historias», reconoció.

Por otra parte, la rectora dijo sentirse «políticamente almeriense» porque tiene familia en Roquetas de Mar, aplaudió la evolución en el tiempo de la provincia en su conjunto y destacó la valía demostrada por el ser humano durante la pandemia. Además insistió en las palabras del alcalde, Manuel Cortés, que también presidió la presentación del libro: «La igualdad es cosa de hombres y de mujeres».