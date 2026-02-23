Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Adra. R. I.

La Semana Santa de Adra ya tiene cartel anunciador

La imagen de este año representa las futuras generaciones de fieles de las tres hermandades de la ciudad milenaria

R. I.

Almería

Lunes, 23 de febrero 2026, 15:02

Comenta

La parroquia de la Inmaculada Concepción de Adra ha acogido la presentación del Cartel Anunciador de la Semana Santa 2026. Tras la celebración de la ... Santa Eucaristía de este domingo, se ha dado a conocer la obra de Alejandro Valverde Miranda y se ha realizado la Entrega de Tapas al pregonero de este año, José Antonio Salmerón Ibáñez. El diseño, ha indicado este lunes el Ayuntamiento en un comunicado, se articula a partir de una composición, idea original de la propia Junta de Gobierno de la Hermandad del Martes Santo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

