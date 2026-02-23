La Semana Santa de Adra ya tiene cartel anunciador

La parroquia de la Inmaculada Concepción de Adra ha acogido la presentación del Cartel Anunciador de la Semana Santa 2026. Tras la celebración de la ... Santa Eucaristía de este domingo, se ha dado a conocer la obra de Alejandro Valverde Miranda y se ha realizado la Entrega de Tapas al pregonero de este año, José Antonio Salmerón Ibáñez. El diseño, ha indicado este lunes el Ayuntamiento en un comunicado, se articula a partir de una composición, idea original de la propia Junta de Gobierno de la Hermandad del Martes Santo.

El cartel de este año muestra en primer término a tres niños que contemplan la imagen y que representan el futuro de la Semana Santa y la transmisión de la fe entre generaciones. Cada uno de ellos viste una las túnicas infantiles de las tres hermandades que conforman la Semana Santa de Adra, de izquierda a derecha, Humildad y Esperanza, Prendimiento y Amargura, Expiración y Dolores, simbolizando así la unión y el trabajo conjunto de todas ellas.

Al acto ha asistido el alcalde, Manuel Cortés, acompañado de concejales del equipo de Gobierno junto a hermanos de las tres hermandades de Pasión de esta ciudad milenaria. Ha sido el primer edil, junto al párroco de Adra, Samuel Olvera, el encargado de destapar el cartel, que muestra, en un segundo plano, la imagen de María Santísima de la Amargura, titular mariana de la Hermandad del Prendimiento y que en este año 2026 celebra el 25 Aniversario de su Bendición.