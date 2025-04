La Semana Santa de Adra ha estado marcada este 2025 por la unión de hermandades y el respaldo de toda una ciudad

Marcos Tárraga Adra Lunes, 21 de abril 2025, 12:47 Comenta Compartir

La ciudad de Adra despide una multitudinaria Semana Santa marcada por la «unión de hermandades y el respaldo de toda una ciudad», ha indicado el alcalde, Manuel Cortés. Esta fiesta tan esperada comenzaba con la celebración de La Pasión, el pasado sábado 12 de abril, y terminaba este Domingo de Resurrección con el tradicional 'Encuentro' del Cristo Resucitado y de la Inmaculada Concepción, en una abarrotada Plaza de San Sebastián.

El primer edil ha comenzado agradeciendo «a las tres hermandades y cofradía de pasión de nuestra ciudad la buena labor realizada, no solo durante estos días de Semana Santa, si no durante todo el año, un trabajo que se ha visto reflejado en el éxito de nuestra Semana Santa, que sigue afianzándose en nuestra esencia y tradición como ciudad milenaria y pasando esa devoción de generación en generación». Y es que como ha destacado Cortés «cada año son más los devotos que celebran con nosotros la vida, muerte y resurrección de Jesús. Niños y mayores que no se pierden una procesión, aunque llueve».

Así se demostró el pasado Martes Santo que «desgraciadamente no pudimos disfrutar de la salida procesional de la Hermandad del Prendimiento, la cual esperaremos con ganas el próximo 2026». Durante esos minutos de incertidumbre «los vecinos y vecinas, devotos, esperaron en la calle, paraguas en mano, deseando que la lluvia diera tregua, demostrando su devoción y apoyo a la hermandad. Fue muy triste, pero a la vez muy gratificante ver el respaldo y unión entre vecinos».

Asimismo, el alcalde ha agradecido «a cuantas personas han puesto su granito de arena para que esta Semana Santa, insisto, fuese todo un éxito. Al párroco de Adra, Don Samuel Olvera; y al párroco de barriadas, Don José Antonio Rodríguez, que han hecho una labor impecable. A Isabel Rodríguez y a todos los actores y actrices de La Pasión, representación teatral que cada año se supera y que es el mejor pistoletazo de salida a estos días de fervor. A los trabajadores municipales encargados de montar y desmontar todo el material necesario para celebrar estos días, así como al personal municipal de Servicios y Limpieza y a los agentes de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil por garantizar la seguridad, en unas jornadas que se han desarrollado sin incidentes reseñables. En definitiva, Adra se despide de una Semana Santa «de la que podemos sentirnos orgullosos todos los vecinos y vecinas de la ciudad y que sigue engrandeciéndose y siendo referente en la provincia».

Cabe recordar que, tras la celebración de La Pasión en el Auditorio 'Ciudad de Adra' el pasado sábado, 12 de abril, comenzaron las salidas procesionales, con la Cofradía del Cristo de la Expiración, procesionó, como cada año, el Domingo de Ramos con 'La Borriquita', así como el Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Por su parte, la Hermandad de la Humildad recorrió las calles de la ciudad milenaria el Domingo de Ramos; y la Hermandad del Prendimiento, debido a la lluvia, no pudo realizar su recorrido procesional, como acostumbra, el Martes Santo.