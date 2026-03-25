Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adra revive 'La Pasión de Cristo' en su Auditorio este sábado 28 de marzo. R. I.

El sentimiento de un pueblo hecho escena: Adra se prepara para la sobrecogedora representación de 'La Pasión de Cristo'

Casi un centenar de vecinos y el prestigioso Coro Infantil 'Pedro Mena' se dan cita este sábado 28 de marzo en el Auditorio de la ciudad para revivir los últimos días de Jesús en una producción renovada y cargada de novedades narrativas

María Paredes Moya

Adra

Miércoles, 25 de marzo 2026, 13:29

Comenta

El municipio de Adra se dispone a abrir las puertas de uno de sus acontecimientos culturales y emocionales más profundos y esperados de todo el ... calendario anual. El próximo sábado 28 de marzo, a las 21:00 horas, el Auditorio 'Ciudad de Adra' se transformará en el escenario de una nueva edición de 'La Pasión de Cristo', una representación que trasciende lo meramente teatral para convertirse en un ejercicio de identidad colectiva y fe compartida por toda la comunidad abderitana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada registra dos terremotos casi consecutivos a primera hora de este miércoles
  2. 2 Un hombre hiere con un martillo a su yerno en Almuñécar y después se suicida
  3. 3

    La nueva vida de La Zubia Plaza: un hotel, terraza para eventos y macrogimnasio a pie de calle
  4. 4

    Tumba a patadas a una mujer en plena calle en Castell de Ferro y agrede al Guardia Civil que fue a detenerlo
  5. 5 Un hombre hiere con un martillo a su yerno en Almuñécar y después se suicida
  6. 6 La cadena granadina que abrirá un nuevo bar en Plaza Einstein este viernes
  7. 7

    De la ampliación del metro a tres centros de salud: las obras en Granada que no se inaugurarán
  8. 8

    El Colorado Rapids confirma el fichaje de Loïc Williams: la cifra del traspaso y sus palabras
  9. 9 Muere un hombre tras volcar un tractor en Montefrío
  10. 10 La ruta de William Levy en Granada: de una casa cueva a un conocido restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El sentimiento de un pueblo hecho escena: Adra se prepara para la sobrecogedora representación de 'La Pasión de Cristo'

El sentimiento de un pueblo hecho escena: Adra se prepara para la sobrecogedora representación de &#039;La Pasión de Cristo&#039;