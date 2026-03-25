El sentimiento de un pueblo hecho escena: Adra se prepara para la sobrecogedora representación de 'La Pasión de Cristo'

El municipio de Adra se dispone a abrir las puertas de uno de sus acontecimientos culturales y emocionales más profundos y esperados de todo el ... calendario anual. El próximo sábado 28 de marzo, a las 21:00 horas, el Auditorio 'Ciudad de Adra' se transformará en el escenario de una nueva edición de 'La Pasión de Cristo', una representación que trasciende lo meramente teatral para convertirse en un ejercicio de identidad colectiva y fe compartida por toda la comunidad abderitana.

Bajo la dirección de Paco Montoya, quien asume el liderazgo del proyecto este año, la obra propone un viaje sensorial y espiritual a través de cinco actos meticulosamente diseñados que recorren los hitos fundamentales de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El espectador podrá ser testigo de momentos de una intensidad dramática abrumadora, desde la luminosa y triunfal entrada en Jerusalén hasta la intimidad de la Santa Cena, pasando por el amargor de la traición de Judas Iscariote, el agónico Vía Crucis y el culmen místico que suponen la crucifixión y la posterior resurrección.

Este evento ha experimentado una evolución técnica y artística notable a lo largo del tiempo, consolidándose como una pieza maestra de la programación de Semana Santa en la provincia. Durante años, la tradición dictaba que la representación se llevase a cabo al aire libre, en la emblemática plaza de la Ermita de San Sebastián. Sin embargo, el desafío que suponían las inclemencias meteorológicas y las evidentes limitaciones técnicas del espacio exterior motivaron el traslado de la producción al Auditorio 'Ciudad de Adra'.

Este cambio de ubicación no solo ha blindado la continuidad del espectáculo frente a la lluvia o el viento, sino que ha permitido elevar la calidad de la propuesta gracias a unas condiciones de visibilidad, acústica y confort que sitúan a la obra en un nivel profesional. En esta edición de 2026, la puesta en escena gana en complejidad y belleza con la incorporación de nuevas secuencias narrativas, destacando especialmente la entrada en escena de figuras tan simbólicas como María Magdalena y la Verónica, lo que enriquece el desarrollo dramático y ofrece una perspectiva más humana y detallada del relato bíblico.

La magnitud de 'La Pasión' de Adra se mide también en su vertiente humana y social. Cada año, este proyecto es capaz de movilizar a una legión de entre 90 y 100 personas, formando un elenco diverso donde conviven actores, actrices, figurantes y colaboradores técnicos. Uno de los grandes baluartes de esta edición es la presencia reforzada del Coro Infantil 'Pedro Mena', una formación de reconocido prestigio cuya participación será mucho más activa que en años anteriores.

Las voces blancas de los niños y niñas aportarán una carga emocional y una pureza sonora que, unida a la cuidada escenografía, promete erizar la piel de los asistentes en los pasajes más conmovedores de la obra. Este despliegue no sería posible sin la simbiosis absoluta entre el talento de los vecinos y vecinas de Adra, la destreza de los operarios municipales y el respaldo institucional del Ayuntamiento de Adra, que se vuelca en la logística necesaria para transformar el auditorio en la Jerusalén de hace dos milenios.

Más allá de su valor artístico, 'La Pasión' se erige como una cita imprescindible que define el carácter participativo de Adra. Es el resultado de meses de ensayos, de confección de vestuario y de un esfuerzo técnico coordinado que busca la perfección en cada detalle, desde el sonido ambiental hasta la iluminación que envuelve las escenas de la crucifixión.

El sentimiento y la tradición se dan la mano en una función que invita a la reflexión y que consigue que el público no solo observe, sino que sienta como propia la historia que se desarrolla sobre las tablas. Con la dirección de Paco Montoya y el empuje de un centenar de abderitanos entregados a su cultura, Adra se prepara para una noche de sábado que quedará grabada en la memoria de los asistentes como una experiencia única cargada de misticismo, respeto y orgullo local.