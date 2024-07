«Solo nos preocupa el mar cuando vamos a la playa y el agua está sucia»

María Torres Adra Domingo, 7 de julio 2024, 23:27 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La embarcación Blancazul vuelve a surcar las aguas del mar de Alborán. Capitaneada por Promar, es un aula flotante cuya misión es crear conciencia sobre la importancia de cuidar del medio marino. Un año más, Adra es su puerto base. José Manuel Expectación, militar de profesión, es el nuevo coordinador general de esta asociación sin ánimo de lucro formada por 60 personas.

–¿Por qué Adra?

–La mayoría de los socios de Promar somos de Adra y Adra tiene mucho potencial desde un punto de vista biológico y medioambiental, aunque a veces la ciudadanía no le otorga la importancia que realmente tiene.

–¿Cuál es la actividad que se lleva a cabo?

–Ya hemos empezado con las salidas al mar. Se pueden realizar, previa reserva, en grupo y con un mínimo de seis personas. En cada salida, intentamos transmitir valores, principalmente, el respeto por el medio marino. Todo lo que hacemos afecta por mínimo que sea. Un pequeño plástico de un chicle puede matar a una tortuga o a otro animal marino. A lo largo del verano, trabajamos también con asociaciones, organizamos limpiezas de playas, etcétera. El resto del año nos dirigimos a los colegios principalmente a través de charlas, pero no es lo mismo trasladar el mensaje en un aula que en el mar. Falta concienciación.

–¿Quiénes están detrás de estas actividades?

–Los socios y nuestros voluntarios. Desde final de julio hasta septiembre, tenemos voluntarios para cubrir los turnos, pero ahora está más flojo. Ahora hacen falta voluntarios.

–¿Cuáles son sus funciones?

–Llevan a cabo charlas de concienciación con niños, ayudan a mantener el barco, salen a navegar, etcétera. Los voluntarios duermen en el barco, en camarotes individuales, y normalmente no se conocen entre sí.

–¿Qué requisitos hay que cumplir para ser voluntario de Promar?

–Ganas de ayudar, de aprender y de transmitir sus conocimientos a otras personas. No se exige formación, aunque algunos están relacionados con las Ciencias Ambientales y la Biología.

–Usted empezó como voluntarios hace nueve años y hace un año relevó a Francisco Toledano para convertirse en el coordinador provincial. ¿Cómo animaría a alguien que esté leyendo esta entrevista a ser voluntario de Promar?

–Es muy enriquecedor. Más del 90 por ciento de los voluntarios de Promar repite. Conoces a personas nuevas y haces amistades con personas con las que compartes inquietudes, en este caso, la necesidad de proteger el medio marino. Enseñas, no convences, y te sientes útil.

–¿Cuál es la principal preocupación de Promar actualmente?

–El cambio climático. La temperatura del agua el pasado verano ya fue sorprendente y eso es una evidencia. Nos preocupa la poca concienciación de la gente, no toda. Solo nos importa el mar cuando vamos a la playa y el agua está sucia, pero hay más suciedad y no somos consciente de cómo afecta este hecho a nuestra salud.

–¿Qué podemos hacer para cuidar del medio marino con pequeños gestos?

– Simplemente hay que tener el mismo cuidado que tenemos en nuestra propia casa en lo que a suciedad se refiere. No se debe tirar basura al suelo, ni mucho menos al mar. Una simple colilla hace mucho daño. La gente no es consciente de la basura porque no la ve; es como si no existiese. Promar llevó a cabo un proyecto, Por un Mar Limpio, que consistía en recopilar basura y ponerla después a la vista de todo el mundo. Del puerto de Adra, por ejemplo, sacamos neumáticos y cuatro carros de supermercado, además de botellas de vidrio, latas y plásticos de usar y tirar. Que hayan llegado hasta ahí no es un descuido.

–¿Dónde encuentra su financiación una entidad sin ánimo de lucro como Promar?

–Nos autofinanciamos con la aportación de los socios. Se estableció una cuota mínima de 50 euros al año. También se puede colaborar a través de Teaming, una plataforma on line que te permite donar un euro al mes a cualquier asociación. En las salidas que realizamos al mar, siempre se aceptan donativos, que empleamos en el mantenimiento del barco. Adra responde a nuestras actividades, aunque nos gustaría que respondiese más. Sobre todo los niños, que son el futuro.