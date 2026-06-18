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Talleres para mejorar la calidad de vida y la convivencia en el Pago del Lugar

El alcalde de Adra ha puesto el broche final a las actividades desarrolladas, desde memoria a gimnasia para mayores, baile de salón, gimnasia, yoga, pilates, baile tradicional alpujarreño, guitarra y pintura al óleo

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El alcalde de Adra, en el acto de clausura.

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Almería

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado este jueves la clausura de los talleres municipales organizados por las áreas de Participación Ciudadana, Cultura, Mujer y Servicios ... Sociales, en una jornada que ha reunido en Pago del Lugar a alrededor de 400 personas.

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