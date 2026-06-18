Talleres para mejorar la calidad de vida y la convivencia en el Pago del Lugar

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado este jueves la clausura de los talleres municipales organizados por las áreas de Participación Ciudadana, Cultura, Mujer y Servicios ... Sociales, en una jornada que ha reunido en Pago del Lugar a alrededor de 400 personas.

Durante el acto se ha hecho entrega de los diplomas al alumnado y se han desarrollado distintas exhibiciones, entre ellas una muestra de los tres talleres de baile de salón, además de la actuación del grupo local Los Canarios.

El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de concejales de su equipo de Gobierno, ha felicitado a todas las personas participantes y ha destacado «la gran acogida que tienen cada año estos talleres, que son una muestra del compromiso del Ayuntamiento con el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos».

Cortés ha subrayado que «estas actividades ofrecen numerosos beneficios, ya que ayudan a mantenerse activos, favorecen las relaciones sociales, estimulan la memoria y permiten adquirir nuevas habilidades», y ha asegurado que «desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando iniciativas que fomenten la participación, la convivencia y el envejecimiento activo, escuchando siempre las necesidades y propuestas de los abderitanos».

La programación municipal ha incluido talleres de memoria y gimnasia para mayores; baile de salón, gimnasia, yoga y pilates; así como baile tradicional alpujarreño, guitarra y pintura al óleo.

Estas propuestas han vuelto a registrar una destacada participación y una excelente acogida entre los abderitanos y abderitanas, consolidándose como espacios de aprendizaje, actividad física, creatividad, convivencia y participación social para personas de diferentes edades.

Aunque este jueves se ha celebrado el acto de clausura, las actividades continuarán desarrollándose hasta finales del mes de junio.