Teresa Piqueras optará de nuevo a la alcaldía de Adra por el PSOE

El PSOE de Adra vuelve a confiar en Teresa Piqueras para arrebatar la alcaldía al Partido Popular. La actual portavoz municipal repetirá como candidata socialista en las elecciones municipales de 2023. Piqueras pone de relieve su «experiencia y conocimiento» para «desbancar a las derechas del consistorio» y se compromete a «mejorar» su proyecto para lograrlo.

Según ha informado el PSOE, la de Piqueras fue la única candidatura a primarias presentada hasta hoy, cuando ha finalizado el plazo formalmente. La socialista «cuenta con el apoyo de su Agrupación Local». «Nuestro equipo tiene experiencia, está preparado y es competente y todo eso lo utilizaremos para acabar con el proyecto caduco del PP que tan sólo acomete su gestión a base de parches», ha añadido las mismas fuentes. Su fin último es «hacer de Adra un referente» y, para conseguir los avales necesarios, se iniciará una campaña a pie de calle, «pisando el terreno día a día para que nuestros vecinos y vecinas conozcan nuestro proyecto».

Desde el PSOE de Adra, se ha asegurado que no se permitirán «más retrocesos tras 20 años de gobierno del PP. «Es el momento de Adra y aquí estoy para materializar un proyecto ilusionante que reúne la representación social de nuestro municipio para poder trabajar por nuestro pueblo y por nuestra gente desde el primer día», ha declarado Piqueras. «No podemos seguir sin proyecto de presente y de futuro con un alcalde que no conoce de los problemas de los abderitanos y no gestiona sólo vive de las fotos», ha apostillado.