The Juergas Rock Festival revela el cartel completo para su XIII edición

El cartel de The Juergas Rock Festival suma seis nuevas confirmaciones para su espacio de conciertos gratuitos diurnos, conocido como 'Agustico'. La Gore, Periferia, Momo, ... Sistema de Entretenimiento, Bihotza y De Acero (homenaje a Extremoduro) harán vibrar el Paseo Marítimo de Adra durante las horas del mediodía. Con esta apuesta, el festival no solo refuerza su oferta musical, sino que también impulsa a artistas emergentes.

Además, el festival contará con 34 artistas que pondrán la banda sonora a la gran juerga del verano, liderada por grupos como Pendulum LIVE —en su único concierto en el sur de la península—, Dubioza Kolektiv, Evaristo, La Gossa Sorda y Narco. Junto a ellos, destacan nombres consolidados de la escena como Segismundo Toxicómano, Soziedad Alkoholika, Juantxo Skalari, Eskorzo y Canteca de Macao, que se suman a Kaotiko, Josetxu Piperrak y The Baboon Show.

El festival también abre espacio a las nuevas generaciones del punk y el rock, incorporando a Sanguijuelas del Guadiana, Linaje y Awakate, tres propuestas que están pisando fuerte en la escena actual.

Adra volverá a convertirse en el epicentro de un encuentro único que combina música y playa. Durante cuatro días, miles de asistentes llegados de todos los rincones del país e incluso de otros países de habla hispana disfrutarán de conciertos al aire libre en un entorno privilegiado, en primera línea de playa. La organización espera superar las cifras de la pasada edición gracias a la potente propuesta de este año.

De la mano del Ayuntamiento de Adra y la Diputación de Almería, junto a la promotora Berrintxe Producciones como organizadora, el festival hace un llamamiento a todos los amantes de la música en vivo.

Las entradas ya están disponibles en www.thejuergasrockfestival.com y www.enterticket.es. También se puede reservar el Villajuergas, un camping privado con sombra, barra exclusiva y seguridad, además de complementos como la promorecarga. Un año más, se ofrece zona de acampada libre para los asistentes y próximamente se pondrán a la venta otras modalidades de alojamiento como glamping y caravaning.