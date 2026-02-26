Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

The Juergas Rock Festival revela el cartel completo para su XIII edición

El festival se celebrará del 5 al 8 de agosto en Adra y suma nuevas confirmaciones para su espacio gratuito diurno

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 26 de febrero 2026, 12:41

Comenta

El cartel de The Juergas Rock Festival suma seis nuevas confirmaciones para su espacio de conciertos gratuitos diurnos, conocido como 'Agustico'. La Gore, Periferia, Momo, ... Sistema de Entretenimiento, Bihotza y De Acero (homenaje a Extremoduro) harán vibrar el Paseo Marítimo de Adra durante las horas del mediodía. Con esta apuesta, el festival no solo refuerza su oferta musical, sino que también impulsa a artistas emergentes.

