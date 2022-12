Tomar conciencia del acoso escolar y del ciberacoso: del aula a la cancha

Sufrió acoso escolar cuando apenas tenía siete años. Recibía collejas de un compañero del colegio, «cada día más fuertes», y «probablemente de forma inconscientemente», afirma hoy. Han pasado 40 años, eran «cosas de niños» entonces y no se hizo nada por remediarlo. Su hermano también padeció lo que ahora se denomina 'bullying'. Pasó de ser «el mejor» de su clase a recibir burlas por un problema de visión. Bajó su rendimiento académico y se encerró en sí mismo. «Todos somos víctimas», sentencia.

Son las vivencias que Francisco Torres, agente de la Policía Local en Adra, narró en primera persona a los jugadores del Club Deportivo Baloncesto Adra. En los últimos años, las agresiones físicas, verbales o psicológicas reiteradas en el entorno escolar se han disparado, especialmente entre los escolares «de 12 a 16 años». Urge tomar cartas en el asunto más allá de los centros educativos, a juicio del club abderitano, que ha incluido esta actividad en la celebración de su décimo aniversario.

De una forma amena e interactiva, el agente se apoyó en varios jugadores para representar situaciones reales de acoso escolar y ayudar a los menores a distinguirlas. Amenazar a un compañero porque no quiere prestar los deberes, burlarse de otro por cualquier motivo o dejar siempre al mismo niño fuera del juego son situaciones de acoso que forman parte del día a día. «Hay compañeros que necesitan sentirse más fuertes y populares. Pueden vivir en un entorno familiar delicado o puede que sus padres no le presten la suficiente atención (...). Todos podemos llegar a hacer 'bullying', pero el perfil suele ser una persona con mal humor, que va mal en el colegio y que no sigue las normas porque se mete con los demás», explicó el agente. «El niño que sufre 'bullying' suele ser tímido, débil, triste y tiende a aislarse o padece algún tipo de discapacidad psíquica o física o pertenece a otra raza distinta», añadió en su explicación.

Observar una situación de acoso entre risas o avisar a un adulto para intervenir marcan la diferencia. «Ellos callan porque tienen miedo al acosador y los demás callan porque temen que los llamen chivatos. Son víctimas también (...). No sois chivatos, sois héroes, juntos sois más fuertes y debéis saber cómo actuar si tenéis un caso cerca»», animó. Ponerlo en conocimiento de un adulto, jamás reírse de una situación de acoso y sed amigos de quienes están padeciendo 'bullying' fueron los consejos que el agente trasladó.

' Ciberbullying'

Especialmente interesante resultó la parte del taller que se centró en el acoso través de las redes sociales a través de la difusión de vídeos o fotografías que humillan al protagonista. El agente habló de la «responsabilidad» de tener móvil cuando se tiene menos de 18 años: «El móvil no es vuestro, es un préstamo de vuestros padres y es importante que tengan acceso al contenido de vuestros móviles».

En este aspecto, manifestó el peligro de tomar o difundir imágenes de situaciones íntimas o comprometidas y de contactar con personas desconocidas a través de las redes sociales. «Si recibimos una foto de un amigo sin pantalones y lo reenviamos, estamos haciendo 'ciberbullying' también», matizó. «Es humillante para él y, si sabemos que lo está pasando fatal, ayudadle. Comunicadlo a un adulto», insistió.

Para finalizar, lanzó un par de recomendaciones a los padres que se interesaron por asistir a la charla. «Los niños necesitan ser educados y recibir los valores necesarios en casa para evitar casos de acoso», sugirió. «Estad atentos si vuestros hijos comienzan a sacar malas notas, si se aíslan de repente y dejan de tener amigos», advirtió. «Tenéis la obligación moral del controlar el uso del móvil en vuestros hijos. Hablad con ellos y, si es necesario, pedid ayuda a un profesional», recomendó en alusión a la adicción que puede llegar a generar.

El CD Baloncesto Adra se encuentra celebrando su décimo aniversario con una programación especial. Aunque no constan casos de acoso, el club no es ajeno a esta problemática. «El acoso escolar y el ciberacoso forman parte del día a día desgraciadamente y creemos que, como educadores, tenemos la obligación moral de intentar prevenirlo y aportar nuestro granito de arena», justificó Santos Martínez, presidente del club abderitano. El acoso escolar, por lo tanto, no es un juego de niños. Es una agresión física, psicológica o verbal reiterada en el tiempo, capaz de marcar para siempre la infancia y adolescencia de quienes lo padece. «Ayudad a quien lo sufre, haced deporte, apartaos del móvil y coged un libro», concluyó. El taller terminó con un abrazo colectivo en la cancha como símbolo de compañerismo, empatía y deportividad.