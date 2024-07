Torre de los Perdigones: «Se alargan los plazos»

María Torres Adra Martes, 9 de julio 2024, 19:45 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Cuando las obras parecían llegar a su fin y la estructura empezaba a desprenderse de los andamios que la recubren, surgen nuevos retrasos en el proyecto de rehabilitación de la Torre de los Perdigones de Adra. Se han detectado ciertas «deficiencias» en uno de los anillos perimetrales de su parte más elevada y la empresa adjudicataria de la intervención está obligada a subsanarlas hasta que el icónico monumento quede «en perfectas condiciones».

«Se alargan los plazos», según reconoció el concejal Pedro Peña en la última sesión plenaria. El proyecto, que comenzó a final de 2023 con el objetivo de finalizar «en primavera», tuvo que ser aplazado hasta «verano» por la aparición de una grieta. Consultado por el concejal del Grupo Municipal Socialista Francisco Fernández Guardia, que se interesó por la penalización de 6.000 euros impuesta a la empresa adjudicataria por parte del Ayuntamiento de Adra, el equipo de gobierno salió al paso de las preguntas planteadas.

Peña aclaró los motivos que han obligado a retrasar el final de la obra en varias ocasiones. En primer lugar, por el estado del anillo perimetral de la cubierta, que tuvo que ser demolido; y en segundo lugar, por el resultado de la intervención en este punto. «Aunque a pie de torre no se ve, advertimos que existían deficiencias en el anillo nuevo (...) y hay que volver a poner el andamio para que se quede en perfectas condiciones», informó. No obstante, subrayó que «no se trata de un problema de estructura». Respecto a la penalización, matizó: «Con independencia de las deficiencias detectadas, las empresa presenta varios retrasos no justificados».

Por su parte, el alcalde -Manuel Cortés- defendió la postura adoptada por el consistorio abderitano en el proceso diseñado para garantizar en el tiempo la conservación de la Torre de los Perdigones,. «La torre debe quedar en las condiciones que debe quedar. El entorno se ha quedado muy bonito y la torre presenta problemas en la terminación con los que no estamos contentos. Como equipo de gobierno, nos da igual la empresa que sea porque debemos velar por este lugar emblemático de Adra», apostilló al respecto.

Las obras de rehabilitación de la Torre de los Perdigones se han llevado a cabo, de forma paralela, con la mejora estética del entorno. Se han habilitado nuevos jardines, nuevo pavimento y nuevas rutas de acceso para personas con movilidad reducida. También se han incorporado zonas de descanso, se ha mejorado el alumbrado y las escaleras de acceso.

La Torre de lo Perdigones es el edificio más representativo de Adra. Perteneció a la antigua fundición de San Andrés y dejó de funcionar a principios del siglo XX, como consecuencia del desgaste de la actividad minera en Sierra de Gádor. Pese a su inactividad, es todo un símbolo de la ciudad milenaria.

