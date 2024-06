La última búsqueda de Juan Andrés concluye «sin novedades»

M. Torres Lunes, 3 de junio 2024, 18:38 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«No hay ninguna novedad». Así ha concluido la última búsqueda de Juan Andrés Barranco, un vecino de Adra del que nada se sabe desde hace cuatro años. El último rastreo, que tuvo lugar el pasado 1 de junio en la zona donde fue visto por última vez, corrió a cargo de Guardias Civiles Solidarios. Se emplearon cámaras especializadas en zonas oscuras, minas y pozos. Ni rastro.

«Se descarta que esté en los pozos donde rastrearon las cámaras el pasado 1 de junio», trasladó la familia a IDEAL. «Había mucha agua en el pozo donde se buscó, pero en las cámaras se veía con nitidez que ahí no hay nada de lo que buscamos», se añadió. Aunque desesperada, la familia no baja la guardia y seguirá buscando a Juan Andrés en la zona donde se perdió la señal de su teléfono móvil en febrero de 2020. Tenía 40 años en aquel momento. «Seguiremos insistiendo en mirar en esa zona y en pedir colaboración para buscar en las zonas a las que no hemos podido llegar por falta de medios», apuntaron al respecto.