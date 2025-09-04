Ultiman el montaje de la caseta municipal de la Feria de Adra Contará con una barra y ofrecerá música en directo todas las noches, convirtiéndose en un espacio de referencia dentro del recinto ferial

Marcos Tárraga Adra Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:51

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por las concejalas de Cultura, Elisa Fernández, y de Presidencia, María Paz Fernández, visitó los trabajos de montaje de la Caseta Municipal en el Real de la Feria, que será uno de los espacios centrales de las celebraciones en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino. Durante la visita, el primer edil destacó el «esfuerzo» y la «ilusión» con la que se está preparando todo para que abderitanos, abderitanas y visitantes disfruten «de unos días inolvidables de convivencia, tradición y diversión». Asimismo, ha subrayado «la importancia de la Caseta Municipal como punto de encuentro para vecinos y visitantes». La Caseta Municipal contará con una barra y ofrecerá música en directo todas las n oches, convirtiéndose en un espacio de referencia dentro del recinto ferial.

El arranque oficial de la Feria de Adra 2025 tendrá lugar este viernes, 5 de septiembre, en la plaza del Centro de Interpretación de la Pesca, a partir de las 21:30 horas, con un acto que dará la bienvenida a las fiestas. La jornada contará con la intervención del alcalde, el pregón de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial de Almería, y el esperado encendido oficial del alumbrado, acompañado de un flashmob a cargo de las escuelas locales de baile Zambra, Arte Danza y Las Flores de mi Patio.

De esta manera, Adra se prepara para vivir intensamente una nueva edición de su Feria y Fiestas, que llenará de música, cultura, tradición y alegría las calles del municipio durante los próximos días.

