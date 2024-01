Los vecinos de la calle Portón, a la espera «pruebas de presión» del agua

M. Torres Adra Jueves, 4 de enero 2024, 13:53 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Los vecinos de la calle Portón no comparten las conclusiones del informe elaborado por la empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua, Hidralia, previo encargo del Ayuntamiento. Hartos de aguantar falta de presión y ausencia de caudal durante varios lustros, no consideran que el problema sea «ajeno a la red pública» ni se deba atribuir en exclusiva a las edificaciones, como apunta el documento.

No obstante, permanecen a la espera de que el Ayuntamiento tome las medidas que puso sobre la mesa en la última reunión mantenida con el alcalde, Manuel Cortés, para colaborar a resolver el problema. Según trasladaron los vecinos afectados a este periódico, el informe elaborado para conocer la raíz del problema no es el acertado. Se realizaron mediciones en los bloques que no padecen el déficit hídrico, los más cercanos a la calle Natalia Rivas. Son varios los bloques de viviendas de la calle Portón y el caudal se reduce conforme aumenta la pendiente. Las mediciones, según el informe elaborado por Hidralia, se realizaron en los bloques Portón 12 y 14 y a una hora de menor consumo cuando son Portón 18 y 18 los que más quejas aglutinan. A su juicio, el informe no es concluyente y, a su juicio, la situación responde a una «falta de planificación».

No obstante, los vecinos trasladaron a IDEAL que el Ayuntamiento de Adra- con su alcalde al frente- se ha comprometido a profundizar en el asunto. Está previsto sectorizar la calle y realizar «pruebas de presión» que determinen si las familias afectadas –alrededor de 90- se pueden beneficiar del agua que se recibe a través del Cercado.

