Luz verde a una modificación de crédito de más de tres millones de euros
M. TORRES ADRA Viernes, 13 septiembre 2019

El Ayuntamiento de Adra ha dado luz verde a una modificación de crédito de más de tres millones de euros. La medida, aprobada por Partido Popular y Ciudadanos, servirá para financiar parte del programa Edusi, renovar la flota de vehículos del servicio de limpieza, renovar las calles comerciales, reformar edificios, habilitar parques infantiles y encargar una auditoría, entre otros proyectos municipales.

El punto, sin embargo, contó con el voto en contra de Vox y Plataforma y con la abstención del PSOE. La portavoz socialista, Teresa Piqueras, reprochó al equipo de gobierno que no se esté trabajando en un nuevo presupuesto y que se intente aprobar un expediente que «llega tarde», con proyectos ya ejecutados, y con partidas «genéricas y opacas». No comparte que la partida en servicios sea de medio millón de euros y que se estén «externalizando», en lugar de asumirlos con medios propios, según citó a modo de ejemplo. «Estamos de acuerdo con que llegue dinero a Adra (...), pero no dejan claro adónde va destinado», criticó. «Tiraron todo el dinero del presupuesto antes de la campaña y ahora necesitan crédito. Le ruego que lo hagan de forma más transparente», añadió.

En esta misma línea se manifestó Esther Gómez, de Plataforma por Adra: «Ocultan la realidad presupuestaria. Hoy deberían haber traído los presupuestos y más aún teniendo mayoría absoluta». Por su parte, el edil de Cs, Pedro Peña, intervino para matizar que «aún quedan 120 días de trabajo» hasta que finalice el año y que con esta modificación se «dota de luz» a proyectos como la auditoría de las cuentas municipales, «que tanto han pedido».

La edil de Hacienda, Alicia Heras, también intervino para reiterar que la modificación de crédito va dirigida a mejorar los servicios y las infraestructuras de los vecinos de Adra. «No lo ponga en duda, señora Piqueras», lamentó. «Y llega cuando hace falta», añadió. En cuanto a la confección de los presupuestos municipales, Heras dijo que en septiembre se trabajará en la elaboración del presupuesto. «Espero y deseo que sean capaces de aprobarlos. El no por sistema no trae nada nuevo», recriminó a la oposición.

Un reproche que el alcalde, Manuel Cortés, reiteró. «Desde 2015 no han aprobado ustedes ni presupuesto ni modificaciones de crédito», se quejó. El expediente salió adelante gracias a la mayoría absoluta de Partido Popular y Ciudadanos.