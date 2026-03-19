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Imagen del viaje. IDEAL

Un viaje con perspectiva de género lleva a 55 abderitanas a conocer Baeza

El viaje de las abderitanas les llevó también a conocer Mengíbar

J. C.

Adra

Jueves, 19 de marzo 2026, 04:18

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El Ayuntamiento de Adra, en el marco de la Semana por la Igualdad, organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora ... cada 8 de marzo, está desarrollado diversas actividades, entre ellas, un viaje con perspectiva de género a Mengíbar y Baeza, en el que han participado 55 mujeres abderitanas.

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