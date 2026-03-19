Un viaje con perspectiva de género lleva a 55 abderitanas a conocer Baeza

El Ayuntamiento de Adra, en el marco de la Semana por la Igualdad, organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora ... cada 8 de marzo, está desarrollado diversas actividades, entre ellas, un viaje con perspectiva de género a Mengíbar y Baeza, en el que han participado 55 mujeres abderitanas.

Durante la jornada, las participantes visitaron distintos espacios de interés cultural e histórico en Mengíbar, como la Torre del Homenaje, el Centro de Interpretación Iliturgi y el Hotel Palacio de Mengíbar.

Posteriormente, se desplazaron a Baeza, donde disfrutaron de un almuerzo conjunto y de una ruta en tren turístico por el casco antiguo. Tras ello, realizaron también un recorrido a pie por la ciudad para conocer de cerca su patrimonio y su historia, pasando por enclaves emblemáticos como el Palacio de Jabalquinto, la Universidad Internacional de Andalucía - Sede Antonio Machado, el Paseo de los Hermanos Machado o la Catedral, entre otros lugares destacados del casco histórico.

Las asistentes han estado acompañadas por las concejalas de Igualdad y Mayores, Elisa Fernández y Patricia Berenguel, además de técnicos municipales y un guía turístico, en una actividad que ha combinado convivencia, cultura y sensibilización en torno a la igualdad.

Esta iniciativa ha sido organizada desde el Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Adra, cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, y con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, financiados por el Ministerio de Igualdad.