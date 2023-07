Vigilar manchas y lunares salva vidas

M. T. Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El cáncer de piel se ha triplicado en las últimas décadas en España. Cada año se diagnostican 5.000 casos de melanoma y uno de cada cinco es mortal. Para ayudar a detectarlos, hoy ha comenzado una campaña de prevención en las ocho provincias andaluzas al unísono. En el caso de Almería, la población elegida ha sido Adra. Durante toda la mañana, profesionales sanitarios han revisado las manchas y los lunares de los vecinos y turistas que disfrutaban de una jornada playera en San Nicolás.

Los equipos de la 'Campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel' , integrados por médicos especialistas en Dermatología y enfermeras o técnicos auxiliares del Servicio Andaluz de Salud, han realizado chequeos cutáneos. Ayudados por voluntarios de la AECC, han recordado cuáles son las recomendaciones que se deben seguir para evitar o detectar a tiempo un cáncer de piel. Desde la playa de San Nicolás de Adra, se han repartido más de 300 muestras de protectores solares y se han difundido consejos sanitarios sobre cómo disfrutar del sol «de forma responsable».

«La detección precoz es clave para salvar vidas. El año pasado, se detectaron en Andalucía 13.000 casos de cáncer de piel. 700 son melanomas y uno de cada cinco son mortales. En Almería se diagnosticaron 3.785 casos de cáncer en el año 2022, de los que 257 eran relacionados con la piel y otros 80 del melanoma de piel, lo que supone alrededor de un 9 por ciento del total», ha puesto de manifiesto Magdalena Cantero, presidenta de la AECC en Almería. «Detrás de estos datos están el cambio climático y la exposición de horas al sol. Vivimos en una provincia con más de 320 días de sol al año, nos exponemos a más de 3.000 horas de sol. Esto nos obliga a salir con más frecuencia, en Almería y en otras provincias también, para decirle a todo el mundo la importancia de la prevención y de la detección precoz, que es lo único que nos va a salvar la vida», ha apostillado.

«Nuestra principal actividad hoy es concienciar a los vecinos de Adra y de Almería de la importancia de la detección precoz del cáncer de piel», ha insistido de la Cruz Belmonte Mena, delegado territorial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería. «Mediante una serie de controles sanitarios, vamos a revisar esas pequeñas manchas o lunares que cambian de forma, a tonos más oscuros o formas irregulares para poder comprobar si esa mancha evoluciona a un estadio maligno o de una forma distinta. Es importante hacer seguimiento para prevenir», ha dicho.

La protección solar es fundamental, según subrayó el delegado de Salud. «Recomendamos utilizar fotoprotectores solares desde las primeras horas de la mañana y no tomar el sol en las horas centrales del día. Vivimos en una provincia con radiación solar, e incidimos en usarlos todo el año, especialmente, si se trata de niños y personas mayores», ha puntualizado. La hidratación, en forma de agua o zumos de frutas, resulta también fundamental para protegerse del sol.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha aplaudido la iniciativa y ha agradecido la elección de la localidad para abanderar la causa.

El melanoma es el cáncer de piel más peligroso. Para detectarlo, se puede observar la regla ABCDE. «A de asimetría (una mitad del lunar no es igual a la otra); B de bordes irregulares (los bordes son desiguales, borrosos o poco definidos); C de color (la pigmentación no es uniforme y se observan cambios de color de una zona a otra del lunar); D de diámetro (el lunas cambia de tamaño y mide más de 6 milímetros) y E de evolución (el tamaño, la forma o el color del lunar cambian con el tiempo).