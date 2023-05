Vox reclama un cambio político «urgente» para Adra

R. I. Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Puesta de largo de Vox en Adra con la presentación de la su candidata a la alcaldía, Azucena López. Acompañada por el presidente provincial, Juan Francisco Rojas, y la vicepresidenta, Manuela Martín, eligió el salón de actos de la Alcoholera para reclamar un cambio político «urgente» en el municipio.

La formación elogió el perfil de la alcaldable por Vox: «Es una mujer trabajadora, muy preparada y querida en Adra. Estoy seguro que vamos a cosechar los mejores resultados el próximo 28 de mayo». Martín subrayó que en Vox «se escucha la voz del pueblo, que persigue oportunidades como alternativa política». A su juicio, los agricultores de Adra viven una situación «desesperante« por la falta de agua de riego agravada por la sequía: »El bipartidismo no ha puesto solución, tan solo promesas».

«Nuestros jóvenes se ven obligados a irse fuera no disponemos de viviendas nuevas y de un sector servicios de calidad y todo esto debido a los desacuerdos del PP, que no dejan que vengan inversores de fuera ni construir a los de aquí por las trabas que imponen para dar las licencias de obras. Así nuestro municipio no avanza», añadió, al tiempo que puso de relieve la importancia de poner en valor las costumbres y tradiciones como reclamo turístico.

Concluyó el acto, celebrado en la tarde de ayer, Juan Francisco Rojas, para hacer un llamamiento «a todos los valientes que han dado un paso hacia adelante para representar a la única alternativa que nos puede ofrecer un futuro mejor con la familia como centro de todas las políticas». En las elecciones de 2019, Vox logró dos representantes en la corporación municipal.