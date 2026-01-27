El Ayuntamiento de Adra activa el estado de preemergencia debido a la situación meteorológica

El Ayuntamiento de Adra ha activado el estado de preemergencia debido a la previsión de rachas de viento que afectan al municipio. Esta situación conlleva ... la activación de los distintos cuerpos y servicios operativos, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar posibles riesgos.

El alcalde, Manuel Cortés, ha firmado un bando municipal en el que recomienda a los abderitanos y abderitanas evitar desplazamientos innecesarios, saliendo de sus domicilios únicamente para lo imprescindible mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Asimismo, desde el Consistorio se aconseja evitar zonas de riesgo, tanto en áreas urbanas como no urbanas, tales como parques, jardines, barrancos, ramblas y zonas costeras. Del mismo modo, se solicita a la población que asegure o retire macetas, toldos, persianas y cualquier otro elemento susceptible de desprenderse o provocar daños a causa del viento.

El Ayuntamiento de Adra mantiene un seguimiento constante de la evolución meteorológica y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia para prevenir incidentes.

Inundaciones de 2015

El 7 de septiembre de 2015, Adra vivió uno de los episodios meteorológicos más graves de su historia reciente. Una tromba de agua inesperada descargó cerca de 40 litros por metro cuadrado en apenas quince minutos, anegando el casco urbano y causando cuantiosos daños materiales. La riada afectó a unas 400 personas, inundó medio centenar de viviendas y una treintena de comercios, obligó al rescate de una treintena de conductores y dañó alrededor de 200 vehículos, además de provocar importantes pérdidas en el sector agrícola. Aunque no hubo víctimas mortales, aquella jornada, coincidente con la feria local, quedó grabada en la memoria colectiva de los abderitanos como un recordatorio de la vulnerabilidad del municipio ante fenómenos meteorológicos extremos.