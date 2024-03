La 'aventura' de Antoñito Molina llega a Berja

M. T. Berja Lunes, 4 de marzo 2024, 14:30 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Berja ha desvelado el nombre de uno de los artistas que darán forma a sus ya tradicionales Festivales de Feria. Es el del cantante gaditano Antoñito Molina, que actuará el 26 de julio en la Plaza de Toros de Berja.

Molina se dio a conocer por 'El tren de los sueños' en 2006 y actualmente arrasa en su carrera en solitario con éxitos como 'Me estoy volviendo loco', 'Ya no me muero por nadie' o 'Yo soy pa´ti'. Las entradas para disfrutar de su gira 'A la aventura Tour' estarán a la venta «próximamente».

