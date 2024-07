Berja cifra en un millón de euros el ahorro en luz tras privatizar el servicio

M. T. Berja Lunes, 15 de julio 2024, 19:57 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha vuelto a defender la privatización del alumbrado público del municipio. Durante la última sesión plenaria, en la que se actualizaron los precios del convenio, Lupión ha insistido en que el municipio pasó «de las tinieblas del siglo XXI» a presumir de una iluminación «de primer nivel».

Se defendió, así, de las críticas del Grupo Municipal Socialista, que reiteró su negativa a privatizar el servicio, como ya lo hiciera hace nueve años. «Todo el dinero que se da a la empresa se podría emplear en personal y compra de materiales», apuntó Isabel Arévalo. «Firmaron el acuerdo en solitario», reprochó. Además, lamentó que Berja no se haya adherido a las «muchas ayudas públicas para iluminación» que se han establecido para servicios no privatizados desde entonces.

Por su parte, el regidor virgitano aplaudió la renovación de las luminarias del término municipal: «La inversión superó los dos millones de euros hace nueve años». Lupión cifró en un millón de euros aproximadamente el ahorro que ha supuesto esta gestión para la localidad. «Y no les costó nada a los vecinos (…). Nueve años después de la concesión, sigo pensando que es bueno para Berja», afirmó.

En relación con el «contencioso vigente con la empresa» que Arévalo puso sobre la mesa y la posibilidad de rescindir el contrato, Lupión aclaró que el servicio que se presta «es bueno» y que no se plantea rescindir el contrato. No obstante, explicó que hay una cláusula de revisión en los tribunales. «Nos reclaman 600.000 euros de actualización de precios desde el inicio del contrato hasta el año pasado», reconoció. Al respecto, matizó que no se pueden reclamar revisiones entre 2015 y 2018 porque aún no había pasado el tiempo reglamentario, establecido legalmente, para hacerlo. «Los intereses de este ayuntamiento son fácilmente defendibles», dijo para justificar el desacuerdo. «Son cuestiones de interpretación del contrato. No pretendemos, ya sea una gran empresa o un autónomo, pagarle a nadie menos de lo que vale su servicio o de lo pactado, pero menos tampoco», sentenció.

La revisión de precios del contrato del servicio integral de iluminación exterior de Berja salió adelante con los votos a favor del Grupo Popular, que ostenta la mayoría.