Berja, epicentro de un terremoto de 2,7 grados a nivel de suelo
El seísmo ocurrido este lunes a las 22 horas se ha percibido en varias localizaciones del municipio virgitano así como en Laujar de Andarax, según el IGN
Martes, 20 de enero 2026, 11:51
Un terremoto de 2,7 grados de magnitud en la escala Richter ha sorprendido en la noche de este lunes a los vecinos de Berja. ... A las 22 horas, según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha detectado un movimiento de tierra con epicentro en este municipio de la Alpujarra almeriense. Además, de acuerdo a los datos oficiales, se ha producido a nivel de suelo.
El sismo se ha sentido en los núcleos virgitanos de Benejí y La Peñarodada, este último, muy cercano al epicentro, así como en Laujar de Andarax, en base a los registros del IGN. No obstante, no se tiene constancia de daños relacionados con el mismo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión