Localizaciones en las que se ha percibido el terremoto con epicentro en Berja. IGN

Berja, epicentro de un terremoto de 2,7 grados a nivel de suelo

El seísmo ocurrido este lunes a las 22 horas se ha percibido en varias localizaciones del municipio virgitano así como en Laujar de Andarax, según el IGN

Martes, 20 de enero 2026, 11:51

Comenta

Un terremoto de 2,7 grados de magnitud en la escala Richter ha sorprendido en la noche de este lunes a los vecinos de Berja. ... A las 22 horas, según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha detectado un movimiento de tierra con epicentro en este municipio de la Alpujarra almeriense. Además, de acuerdo a los datos oficiales, se ha producido a nivel de suelo.

