Berja paraliza las obras en la Rambla de Alcaudique por una línea de media tensión

M. Torres Berja Jueves, 4 de julio 2024, 17:11 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El hallazgo de una línea de media tensión ha obligado a paralizar temporalmente el proyecto para la construcción de un paso de agua subterráneo en la Rambla de Alcaudique de Berja. A la espera de perfilar los últimos detalles de la obra, los operarios permanecen actualmente a la espera de que Endesa intervenga para solventar el imprevisto, que no afecta al tránsito de vehículos y peatones en cualquier caso.

Preguntado por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Berja, el alcalde -José Carlos Lupión- aclaró que la obra «no está terminada». Durante los trabajos de excavación para canalizar y urbanizar la rambla, se localizó una línea de media tensión que obligó a paralizar la obra. «No es seguro para los trabajadores ni tiene sentido urbanizar para que posteriormente Endesa meta los tubos», aclaró en la última sesión plenaria.

Así las cosas, el consistorio virgitano puso el asunto en conocimiento de Endesa para que se haga cargo del «traslado de la línea» y poder concluir de forma definitiva el proyecto.La intervención mejorará notablemente la comunicación entre el núcleo urbano y el barrio de Alcaudique, que se quedaba aislado durante los días de lluvia por el volumen de agua que arrastraba la rambla. Lupión avanzó que solamente falta instalar «barandillas, biondas y pivotes iluminados». «La urbanización está al 50 por ciento», puntualizó.

El proyecto para la construcción de un paso de agua subterráneo en la Rambla de Alcaudique se inició el pasado mes de enero con un plazo de ejecución de cuatro meses. El tráfico rodado se restableció en el mes de marzo, coincidiendo con la Semana Santa. Adjudicadas a Fircosa, las obras cuentan con un presupuesto de 130.000 euros. El presupuesto corre a cargo en un 70 por ciento por la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento en el 30 por ciento restante. Se trata de un proyecto «complejo», en palabras de Lupión, no solamente por la magnitud de los trabajos sino por la participación de tres administraciones. Dará respuesta a una reivindicación histórica de Berja en general y de Alcaudique en particular. Los cortes de tráfico por lluvias torrenciales eran frecuentes y, no sólo generaban inseguridad, sino que obligaban a los conductores a ampliar su recorrido para poder entrar o salir de Berja.