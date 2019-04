Berja presume de Semana Santa Hoy es el turno de El Cautivo y mañana, Miércoles Santo, del Cristo de la Buena Muerte M. TORRES BERJA Martes, 16 abril 2019, 21:37

La Semana Santa virgitana es una de las más importantes de la provincia de Almería. Después de la capital, es el municipio que más cofradías tiene. Catorce pasos desfilan en procesión durante estos días. Nueve cofradías salen a la calle. Las procesiones comenzaron el Domingo de Ramos y terminarán el Domingo de Resurrección. La solemnidad, la elegancia y el fervor en cada uno de ellas marcan la diferencia.

Hoy es el turno de la Cofradía Sacramental de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Stma. de las Mercedes. A las ocho y media de la tarde estaba prevista su salida y regresará al templo parroquial sobre la una de la madrugada. El itinerario previsto incluye la parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ Teatro, C/ Greco, Placetilla las Monjas, C/ Mártires de la Alpujarra, C/ Buena Fe, C/ Agua, Paseo de Cervantes, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

Mañana toma el relevo la Real e Ilustre Cofradía de Penitencia del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y María Stma. de la Amargura. Partirá a las nueve de la noche de la parroquia y recorrerá la Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/ Alférez, Carrera de Granada, Plaza de la Constitución, C/ Puente Lozas, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, C/ Agua, C/ Buena Fe, C/ Mártires de la Alpujarras, Placetilla de las Monjas, C/ Salvador Dalí y Plaza de la Constitución. Regresará al templo parroquial, según las previsiones, a la una de la madrugada.

Otros atractivos

Más de un millar de personas ha visitado ya el Museo de la Semana Santa y Religiosidad Popular de Berja, desde que se abriera al público el 19 de marzo. Situado en pleno centro histórico, en los bajos del Mercado de Abastos y con acceso por la Plaza Porticada, invita a realizar un recorrido por las cofradías virgitanas, pero también cuenta con interesantes piezas de religiosidad popular donadas por particulares, así como con los restos del tabernáculo de la antigua Iglesia de Berja y con una réplica exacta del sarcófago romano de Alcaudique, cuyo original se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. También cuenta con un apartado especial dedicado a la cocina tradicional de Cuaresma. La entrada cuesta un euro por persona. Puede visitarse de martes a sábado, de diez y media de la mañana a una y media de la tarde, y de cinco a ocho de la tarde. Los domingos y días festivos, de once de la mañana a dos de la tarde.

También está en marcha la Ruta la IV edición de la Ruta Gastronómica de la Semana Santa de Berja. Cuenta con la colaboración de los hosteleros locales, 26 se han sumado a la iniciativa, y puede recorrerse hasta el 21 de abril. El bacalao, cocinado en todas su formas, es el plato estrella, pero también hay otras sugerencias como guisos, verduras y hasta repostería.