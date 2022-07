Berja volverá a celebrar la feria «que se merece» entre el 3 y el 7 de agosto

La normalidad imperará en la Feria de Berja casi dos años y medio después de desatarse la crisis sanitaria del coronavirus. Los virgitanos volverán a disfrutar de las fiestas «que se merecen» -en palabras de su alcalde, José Carlos Lupión- entre el 3 y el 7 de agosto. Vuelven las citas más tradicionales: la feria del mediodía, el festival taurino, el desfile de carrozas y los conciertos de «los mejores artistas del momento».

Berja se reencuentra con su feria 75 años después de haberla recuperado. Aunque se originó en el siglo XIX como una feria de ganado, no fue hasta 1947 cuando se volvió a reactivar. «Podríamos establecer cierto paralelismo con la recuperación de aquella fiesta y la feria que nos disponemos a celebrar este año. En efecto, en 1947 se volvían a realizar los festejos tras un largo parón y la grave situación de la postguerra, hoy, en 2022, nuestra feria regresa después de dos años durísimos, en los que hemos padecido situaciones que jamás habríamos pensado vivir y en los que hemos dejado atrás a demasiados virgitanos», destaca el alcalde en la presentación de estas fiestas.

El objetivo, entonces y ahora, es «divertirse al máximo» y desconectar. Para ello, el Ayuntamiento ha diseñado una programación que arrancará el 21 de julio con los Festivales de Berja. En la antesala de la semana grande de la localidad, virgitanos y visitantes podrán acudir a las actuaciones de Las Tinajitas de Sara y de la Academia Esmeralda Fajardo, al espectáculo infantil Pica Pica y a la puesta en escena de la Escuela Municipal de Teatro. También al festival flamenco, al concierto de la Banda de música o al monólogo de David Guapo. El 23 de julio sonará Antonio Orozco en la Plaza de Toros; el 29, Sergio Dalma;y el 30, RVFV y Dj de las Heras.

Oficialmente la Feria de Berja dará comienzo el 3 de agosto por la mañana con actividades para niños en Paseo de Cervantes, como es tradicional, y con la lectura del pregón a cargo de José Antonio Cabrera López por la noche. Será a las once y media en la caseta municipal, que abrirá al público en el patio del colegio Celia Viñas de Berja.

Recomendaciones

Berja, que celebró el año pasado su 'no feria' con un estricto protocolo frente al covid-19, con contadas citas culturales en espacios abiertos y asientos separados y con el uso obligatorio de la mascarilla, sigue siendo cauta. Entre las recomendaciones que lanza Protección Civil, tal y como establece la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, destaca no asistir a ninguna actividad si se es positivo o se está en aislamiento, acudir con la pauta de vacunación completa y usar mascarilla en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia social.

En otro orden de asuntos, desde Protección Civil se ruega a vecinos y visitantes evitar el desplazamiento en coche en las inmediaciones del recinto ferial, respetar las señales de tráfico y acudir a su puesto de mando -ubicado en el apeadero de autobuses- en caso de «pérdidas de niños». Además, se insiste en la necesidad de respetar las zonas de aparcamiento habilitadas y las vías de evacuación tanto en las competiciones deportivas como en el resto de espectáculos. Si se desarrolla en la Plaza de Toros, se recomienda usar el espacio señalizado para este fin y, si se desarrolla en la Plaza Porticada, se aconseja estacionar en el aparcamiento subterráneo de la Plaza Porticada.

Cambios provisionales

La feria del mediodía se vuelve a celebrar en la Plaza Porticada. La avenida Manuel Salmerón permanecerá cortada al tráfico desde la intersección con la calle San Tesifón. En lo que respecta al desfile de carrozas, el punto de partida será la Plaza de la Constitución y el de llegada, el Centro Usos Múltiples. Por otra parte, un año más se celebrará la romería en honor a la Virgen de Gádor, que será el día 7. Caballos, vehículos y carrozas tendrán un lugar señalizado, los caballos no podrán transitar «bajo ningún concepto» por la zona peatonal y no se podrá acceder a la explanada del santuario de la patrona de Berja con alimentos ni bebidas. Tampoco se podrán encender aparatos de sonido hasta que finalice la misa en su honor. Para facilitar el desplazamiento de los virgitanos a la romería, se habilitará un servicio de transporte.