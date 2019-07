Bertín Osborne y Beret, en los Festivales de Berja Comienzan el sábado en la Plaza Porticada con humor y carnaval y continúan el domingo con un tributo a Mecano M. TORRES BERJA Jueves, 18 julio 2019, 10:46

La Plaza Porticada es el escenario elegido para inaugurar los Festivales de Berja. Se trata de la antesala de sus fiestas patronales, el aperitivo de su semana grande, que se celebrará entre el 31 de julio y el 4 de agosto. Bertín Osborne y Beret son los 'platos fuertes' de un calendario que arranca el sábado con un espectáculo de humor y carnaval.

A las diez y media de la noche comenzará la primera de las actuaciones programadas. En esta ocasión, el Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a divertirse en una puesta en escena atípica. Actuará 'West Cai Story' con Toni Rodríguez y Pepe Moreno el Caja y sonará la antología de la conocida y reconocida chirigota gaditana del Sheriff, el espectáculo Chirigoteando. La chirigota de Berja 'Los que salen por los pelos' completarán un espectáculo que promete no dejar indiferente al público. Un día después, llegará el turno de complacer a los amantes de Mecano con Mecanomanía, «el más fiel tributo» al grupo de Ana Torroja y los hermanos Cano. La entrada es gratuita. Sonarán sus mejores canciones, desde 'Hoy no me puedo levantar' hasta 'El 7 de Septiembre'.

Baile

Los Festivales de Berja se retomarán el lunes con la actuación de la academia de baile Las Tinajitas de Sara. Un día después, el martes, se representará el espectáculo infantil Papanú con entrada gratuita. «Un evento que utilizando el movimiento y la expresión corporal como fuente visual, los miembros de la banda de Papanú cuentan una historia que aporta una enseñanza para la vida de los niños», han explicado desde el área de Festejos. «Nuevas canciones llenas de diversión y armonía para que los más peques de la casa rían y los adultos disfruten de una hora de diversión con los niños», han añadido.

El miércoles, sobre el escenario, tomará el relevo la academia de Esmeralda Fajardo y el jueves, la Escuela Municipal de Teatro de Berja. Llevarán a escena la obra 'Encarna se reencarna 2'. El precio de la entrada es de tres euros y todo lo recaudado se destinará a la asociación de personas con diversidad funcional 'Las Fuentes de Berja'.

Conciertos

Julio se despide de Berja a lo grande. El 26 de julio sonará en la Plaza Porticada una de las voces más esperadas, la de Bertín Osborne. La actuación se incluye en su gira 'Yo debí enamorarme de tu madre'. Las entradas d están a la venta por 18 euros de manera anticipada y 20 euros en taquilla el día del espectáculo. El sábado será el turno de Beret, que ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros de Berja. «El artista es la nueva sensación de la música urbana en nuestro país. Su talento y una propuesta diferente que ensalza géneros como el reggae, el rap y el dancehall, hacen que sea uno de los artistas más conocidos del momento», han reconocido desde Festejos. Su último disco se llama Ápices. Las entradas están a la venta por 18 euros de manera anticipada y 20 euros en la taquilla del evento.

Los Festivales llegarán a su fin al son de la Banda Municipal de Música con su concierto de verano en la Plaza Porticada. Será el 28 de julio, a partir de las diez y media de la noche. La entrada es libre. La Feria de Berja comienza oficialmente el 31 de julio con el tradicional pregón y se prolongará hasta el 3 de agosto. La música de Siempre Así sonará en la Caseta Municipal y la entrada también es gratuita.

Abonos

El precio de la entrada para disfrutar del espectáculo del sábado, que se enmarca en los festivales que Berja organiza de forma previa a su Feria, es de cinco euros. No obstante, esta actuación está incluida en los abonos que cada año se ofertan desde el Ayuntamiento. Están a la venta por 25 euros e incluyen también los conciertos de Bertín Osborne y de Beret. Los abonos se pueden adquirir en la Casa de la Cultura de Berja, Oficina de Turismo, Mario Montes Modas y Crokis de Copas.