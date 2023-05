«La candidatura del PSOE tiene un empleo y no ha venido a la política a buscarlo»

M. Torres Berja Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El PSOE vuelve a confiar en Isabel Arévalo para hacerse con la alcaldía de Berja. Docente de profesión, Arévalo encabeza por cuarta vez la candidatura socialista en el municipio virgitano. El objetivo es poner fin a 16 años de gobierno del Partido Popular.

- ¿Qué le motiva a liderar de nuevo la candidatura del PSOE en los comicios municipales del 28 de mayo?

- Soy de Berja, vivo en Berja y trabajo en Berja. Me preocupa el bienestar de los virgitanos y tengo experiencia política. Lidero la oposición desde 2011 y tengo conocimiento de todas las necesidades de los vecinos. Además, tengo experiencia en gestión pública. Hasta 2019 fui diputada provincial. Entre 2012 y 2015 fui delegada de Educación. Pienso que reúno las condiciones necesarias para ser candidata.

- ¿Cómo es la candidatura que le acompaña?

- Somos 10 hombres y 10 mujeres. Se incorporan 10 personas nuevas y su perfil cumple con las áreas más importantes. Las que más me preocupan son agricultura y agua, medio ambiente y discapacidad. Queremos también apostar por el tejido asociativo, nuestro comercio y nuestras tradiciones. Somos personas muy trabajadoras, humildes y cercanas donde todos los barrios de Berja están representados. Nos preocupan los barrios porque las mejoras urbanísticas se han desarrollado en el centro y los barrios están desatendidos. Todos los que conformamos la candidatura tenemos un empleo y no hemos venido a la política a buscarlo.

- ¿Qué iniciativas centran su programa electoral?

- Queremos construir un centro municipal para personas con discapacidad, que permitiría a nuestros niños no tener que salir de Berja para ser atendidos y sería también una oportunidad de empleo. Ya lo llevábamos en el programa electoral en 2019, fue un acuerdo plenario y no se ha llevado a cabo. Queremos configurar la junta central de usuarios para el regadío de Berja. Es muy necesario proteger el acuífero, construir pantanetas y completar el circuito de las acequias para que no se pierda ni una gota de agua. Berja vive de la agricultura. También queremos habilitar una rotonda en Alcaudique, acondicionar la Carrera de Granada, poner en marcha un plan integral de rehabilitación de viviendas en Cerro Matadero y crear caminos saludables y carriles bici. Por otra parta, queremos prestar atención al bienestar animal y trabajar con las asociaciones que hay en Berja para combatir el abandono, creando un centro de acogida municipal donde los animales no sean sacrificados sino que se gestione correctamente su cuidado y adopción. Instalar el programa CER para evitar la propagación de colonias de gatos también está en nuestro programa.

- ¿Qué opinión le merece la gestión llevada a cabo por el Partido Popular en la presente legislatura?

- Considero que el PP se ha equivocado con la ejecución de grandes obras que han sido muy costosas, como la remodelación de la Plaza de la Constitución, con un presupuesto de 600.000 euros. Unas obras que han complicado el tráfico y que no eran necesarias, como tampoco lo son las obras de la calle Faura, que se han demorado varios meses y no han terminado aún. Sin embargo, no se han ejecutado acuerdos plenarios que consideramos muy necesarios como el centro municipal de la discapacidad. No obstante, me gustaría destacar que en los peores momentos de esta legislatura ha existido lealtad institucional entre PP y PSOE. Creo que hemos gestionado la pandemia correctamente y hemos colaborado en muchos puntos por y para los vecinos de Berja.